Нет уже две недели: в Ярославской области пропала мама двоих детей

В Рыбинске разыскивают 37-летнюю Наталью Цветкову. 16 июня женщина вышла из дома и пропала.

Как нам стало известно, у Натальи дома остались две дочери, причём одна из них совсем малышка.

В соцсетях Наталья появлялась последний раз 1 июля. Однако пока не известно, она это была или кто-то из её родных.

— Рост Натальи — 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы чёрные, глаза серо-голубые. Была одета в голубую футболку, бирюзовую юбку и, предположительно, белые тапки, — рассказали волонтёры «Лизы Алерт».