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Нет уже две недели: в Ярославской области пропала мама двоих детей

Наталья Цветкова вышла из дома и не вернулась

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Женщина пропала 16 июня

Фото: соцсети

В Рыбинске разыскивают 37-летнюю Наталью Цветкову. 16 июня женщина вышла из дома и пропала.

Как нам стало известно, у Натальи дома остались две дочери, причём одна из них совсем малышка.

В соцсетях Наталья появлялась последний раз 1 июля. Однако пока не известно, она это была или кто-то из её родных.

— Рост Натальи — 165 сантиметров, среднее телосложение, волосы чёрные, глаза серо-голубые. Была одета в голубую футболку, бирюзовую юбку и, предположительно, белые тапки, — рассказали волонтёры «Лизы Алерт».

У женщины есть особая примета: татуировка на правом плече. Если вам что-либо известно о Наталье, просьба позвонить по телефону 8 800 700-54-52.

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КОММЕНТАРИИ (1)

Гость
3 июл 2019 в 14:50

Куда вышла? В какое время суток? Что сказала при выходе ? Гулять или до аптеки? Информация неточная!