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Каждый второй — капитан первого ранга: 14 подводников погибли при пожаре на подлодке в Североморске

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В результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли 14 подводников. ЧП случилось 1 июля, однако Минобороны РФ сообщило о нем спустя день. Команда моряков справилась с очагом возгорания. Аппарат находится на базе в Североморске.

Собираем информацию в режиме онлайн.

Если вы знаете подводников или их родственников, у вас есть информация о случившемся — свяжитесь с круглосуточной редакцией: +7 (343) 34–555–34 или +7 909 704–57–70 (WhatsApp, Viber, Telegram).

Появилась информация о том, что на борту подлодки произошел взрыв газа. Об этом пишет Reuters со ссылкой на директора Норвежского агентства по радиационной и ядерной безопасности. Он сказал, что ему об этом доложили российские чиновники.

— Мы провели проверки, и мы не отслеживаем слишком высокие уровни радиации в этом районе, — прокомментировал директор агентства.

13 офицеров погибли на подлодке до того, как она достигла берега, пишет Baza. Еще один подводник умер в машине скорой помощи по пути в госпиталь Североморска.

Северный флот — пятый военный округ ВС России, в зоне его ответственности четыре субъекта РФ. Это Мурманская и Архангельская области, республика Коми и Ненецкий автономный округ. Главная база флота находится в закрытом городе Североморске.

По словам журналиста, обстановка в городе накалена, приехали высокопоставленные военные. Те, кто с ними встречаются, подписывают бумаги о неразглашении.

— Возможно, их же возьмут и с ближайших родственников погибших и пострадавших. 

Евгений Карпов, журналист издания «Североморск Life», которое первым написало о происшествии, но удалило заметку после звонка военных, рассказал «Медузе» о том, что ему известно о подводниках:

— У меня есть данные о том, что два человека сейчас находятся в реанимации, но я не могу вам этого гарантировать, потому что нахожусь не в городе. Точно так же я не могу быть уверенным в том, что информация пресс-службы соответствует действительности. Имен погибших источники мне не назвали. Госпиталь ни на какие контакты не идет. Скорее всего, никакой информации и не появится, потому что это Северный флот. Они вообще с гражданскими общаются мало, тем более никогда не обсуждают службу — только если дома на кухне.

Путин — Шойгу о гибели подводников:

— Это не обычное судно, это исследовательское судно. Экипаж высокопрофессиональный, в соответствии с вашими предварительными докладами, из 14 погибших семь — капитаны первого ранга, двое — Герои России. Это большая потеря для флота, да и вообще для армии. И я приношу самые искренние соболезнования семьям погибших, нужно сделать все необходимое, чтобы оказать им помощь и поддержку. Прошу вас выехать в Североморск, чтобы лично заслушать доклады о причинах этой трагедии. Прошу вас по возвращении доложить мне лично.

Видео: RT на русском / YouTube.com

Среди погибших были семь капитанов первого ранга, два Героя России, заявил Путин.

— Это большая потеря для флота и армии.

Путин провел срочную встречу с Шойгу

Владимир Путин встретился с Сергеем Шойгу и поручил ему вылететь в Североморск и разобраться лично с обстоятельствами гибели моряков.

Воинская часть, к которой приписаны подводники, находится в Санкт-Петербурге, сообщает портал «Фонтанка.ру».

Коротко о том, что известно к этому часу:

Пожар произошел вечером 1 июля на глубоководном аппарате ВМФ России, но Минобороны РФ сообщило о происшествии лишь на следующий день. Морякам удалось справиться с огнем, по предварительным данным, загерметизировав отсек с возгоранием. 14 человек погибли — они отравились продуктами горения. Четыре или пять человек спаслись, они находятся в госпитале Североморска.

Следственный комитет проводит проверку. Владимир Путин отменил участие в форуме «Реки России», в ближайшее время должна состояться встреча президента с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу.

Baza называет первое имя из числа погибших моряков. Это капитан первого ранга Андрей Воскресенский.

Источник «Газеты.Ru» сообщает, что пожар произошел все-таки на «Лошарике» — атомной глубоководной станции проекта 10831, бортовой номер АС-31 (в некоторых источниках говорится об АС-12). Причиной могло стать короткое замыкание.

— Предположительно, атомная глубоководная станция (АГС) АС-31 предназначалась для глубоководных спасательных работ. Однако специалисты считают, что спектр задач этой лодки гораздо шире, хотя на ней и нет никакого оружия. Прежде всего, это диверсионная лодка, которая может ставить в труднодоступных местах глубинные мины, в том числе и ядерные, проводить разведку, уничтожать кабели связи, — пишет издание.

Глава Мурманской области Андрей Чибис пообещал оказать содействие Северному флоту.

Издание «Североморск Life» сообщило о пожаре на подлодке за несколько часов до официального заявления Министерства обороны РФ. Однако материал попросили удалить, рассказывает автор этого издания Евгений Карпов. Его слова приводит «Медуза»:

— Я сначала опубликовал свою информацию, которую подтвердил у трех источников. Потом начал получать комментарии от пресс-службы флота по происшествию, но мне позвонили и попросили убрать эту информацию и сказали, что отправят то, что там произошло на самом деле. Но информация оказалась верной — мы никогда в такой информации не ошибаемся.

Владимир Путин должен был участвовать в форуме «Реки России», но отменил свой визит ради срочной встречи с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Не исключено, что смена планов связана с трагедией в Североморске. 

Пожар произошел не на глубоководном аппарате «Лошарик», а на его носителе — обычной атомной подводной лодке, пишут «Открытые медиа» со ссылкой на свои источники. По некоторым данным, это может быть БС-64 «Подмосковье» или «Оренбург».

Mash пишет, что во время пожара на подлодке погиб лишь один офицер. Часть подводников скончались по пути в госпиталь, часть — в госпитале. По предварительным данным, из-за отравления продуктами горения.

Станция АС-12, по всей видимости, базировалась на базе в Оленьей Губе, пишет «Медуза». Именно там базируется ее единственный носитель — подлодка «Оренбург».

Заявление официального представителя Следственного комитета РФ Светланы Петренко:

— По факту гибели моряков-подводников в результате пожара на научно-исследовательском глубоководном аппарате в российских территориальных водах вблизи Североморска проводится доследственная проверка. По ее результатам следователями Следственного комитета будет принято процессуальное решение.

В госпиталь Североморска доставлены раненые. По данным источника телеграм-канала Baza, их четыре или пять человек. У пострадавших диагностированы отравление продуктами горения и контузия. В данный момент судмедэксперты выясняют причины смерти погибших подводников. 

По факту гибели моряков-подводников военные следователи начали проверку, сообщает ТАСС.

Точное место катастрофы не раскрывается. Минобороны уточнило лишь, что это были российские территориальные воды.

По данным Baza, часть экипажа выжила, пострадавшие в результате пожара доставлены в военно-морской клинический госпиталь Минобороны в Североморске (их число не уточняется). Туда же доставили тела погибших подводников. 

Тот же «Лошарик»: 

Атомная подводная лодка «Лошарик», предположительно, выглядит так: 

Внешний вид «Лошарика» засекречен, достоверных фотографий этой глубоководной станции в открытых источниках нет. 

АС-12 — российская глубоководная атомная подводная лодка (атомная глубоководная станция), на которой нет вооружения и которая способна погружаться, по некоторым данным, на глубину до 6000 метров. Может использоваться для спецопераций.

Подводная лодка была разработана в Санкт-Петербургском морском бюро машиностроения «Малахит» в конце 1980-х годов. 

Главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов находится на базе в Североморске с утра 2 июля, сообщает РБК. 

Источник РБК в силовых структурах сообщил, что ЧП произошло 1 июля около 20:30 на спускаемом аппарате глубоководной атомной подлодки АС-12, известной как «Лошарик». Погиб штатный экипаж спускаемого аппарата. 

Имена погибших пока не сообщаются.

Это крупнейшее по числу жертв происшествие на подводных аппаратах Минобороны России с ноября 2008 года, сообщает РБК

Тогда в результате аварии на построенной, но еще не принятой в состав ВМФ атомной подводной лодке «Нерпа» погибли 20 человек, еще 21 человек пострадал. Авария произошла во время заводских ходовых испытаний в Японском море. Из-за несанкционированного срабатывания системы пожаротушения в отсеки лодки стал поступать газ фреон. 

О каком глубоководном аппарате идет речь, в Минобороны не уточнили.

Минобороны сообщило, что пожар произошел «в ходе проведения батиметрических измерений». Об этом пишет ТАСС

Батиметрические измерения — это процесс сбора данных о глубинах водных объектов с помощью спецоборудования.

По данным «Новой газеты», ранее местный портал «Североморск Life» сообщал со ссылкой на источники, что ночью на подводной лодке на Северном флоте произошел взрыв и пожар, а пострадавших доставили в госпиталь. Сейчас материал недоступен. 

«Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован», — сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны. 

Причины произошедшего устанавливаются. Расследование проводит главнокомандующий Военно-морским флотом Николай Евменов. 

"Интерфакс" со ссылкой на Минобороны сообщает, что пожар произошел 1 июля, моряки погибли из-за отравления продуктами горения. Аппарат изучал придонное пространство и дно Мирового океана в интересах ВМФ.

Фото: Лев Федосеев / ТАСС, bazabazon / t.me, kremlin.ru

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КОММЕНТАРИИ (1)

затянем пояса потуже!
2 июл 2019 в 17:42

Такое происходит в стране постоянно.