Каждый второй — капитан первого ранга: 14 подводников погибли при пожаре на подлодке в Североморске

В результате пожара на глубоководном аппарате в Баренцевом море погибли 14 подводников. ЧП случилось 1 июля, однако Минобороны РФ сообщило о нем спустя день. Команда моряков справилась с очагом возгорания. Аппарат находится на базе в Североморске.

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