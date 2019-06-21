«Я не хотел!»: в Ярославле на пороге школы полиция скрутила выпускника. Видео

Родители и адвокат не могут увидеться с парнем в управлении полиции

Сегодня в Ярославле прямо около школы задержали выпускника. 18-летний Стас вчера сдал ЕГЭ, а сегодня утром пришёл вместе с мамой за выпиской для аттестата. Забрал документ, вышел из школы и пошёл к остановке. Тут его и взяли сотрудники полиции. Мама парня, испугавшись, принялась кричать. А сам вчерашний школьник залился слезами:

— Я не хотел! Я не хотел!.

Сам рыдал, но просил маму не вмешиваться: — Это просто полиция, мама, успокойся!

Слёзы не помогли — парня увезли в полицию. Сейчас пока есть одна версия, за что задержали выпускника, — её, услышав обрывки фраз при задержании, озвучивают мама и адвокат Стаса, которые с утра пытаются добиться с ним встречи, но пока не могут.



— Вроде как он переписывался с другом в соцсети. Обсуждали выпускной, и там он якобы в личку написал, что взорвал бы эту школу, — говорят представители задержанного.

Молодой человек вместе с мамой работает на колесе обозрения. Но сегодня до работы они оба не дошли. Мама, бабушка и адвокат дежурят теперь у управления полиции, где находится Стас. Мама уже написала заявление в прокуратуру, вытирая руками слезы.



Родные Стаса переживают, что с ним будет дальше.

— Затолкали в машину перед всеми детьми. Как он теперь на выпускной пойдёт? Девчата же смотрели. Ему будет стыдно перед ребятами. Как мне его жалко, пускай меня забирают, а дитя пусть отпускают, — зарыдала бабушка.

— Ну кто в детстве не шутил, что взорвал бы эту ненавистную школу? Зачем же из него террориста делать, — недоумевает мать.

На месте сотрудники УМВД говорить с журналистом 76.RU не стали. Мы запросили информацию в пресс-службе ведомства, там пока эту ситуацию не комментируют.

На данный момент юноша внутри управления, увидеть его не может даже адвокат.