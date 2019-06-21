«Учителя довели до тюрьмы»: полиция проводит обыски дома у выпускника, пошутившего о бомбе в школе

Родственники и адвокат выпускника просидели весь день на проходной управления МВД

С самого утра и почти до восьми часов вечера просидели на проходной областного управления МВД мама и бабушка 18-летнего выпускника, которого сегодня возле школы скрутили полицейские и привезли сюда. Женщины очень переживали за Стаса, они даже не понимали, что с ним происходит, ведь к нему не пустили даже адвоката.

— Сотрудники полиции вели себя ужасно: продержали моего подзащитного почти весь день, они ничего не объясняли, меня к нему не пускали по непонятным причинам, — сообщил адвокат задержанного, которого вызвала на помощь мама.



Поддержать взволнованных женщин приехал коллега задержанного и его матери (они все работают на колесе обозрения на Которосльной набережной) — привёз им воды и валерьянки, чтобы они смогли немного успокоиться и взять себя в руки.

— Мне полицейский сказал, что поговорил бы со мной нормально, если бы в управление не приехали адвокат и журналист, — рассказала мама выпускника Татьяна.

Лишь ближе к вечеру стало известно: парня проверяют из-за сообщений в чате, в котором школьники общаются друг с другом. Друзья Стаса рассказали, что накануне задержания одноклассники принесли в школу скриншоты интернет-переписки в закрытом чате, где молодой человек написал про бомбу.



Мы с одноклассниками обсуждали учебные дела, Стас написал что-то типа «учителя надоели, школа нервы вымотала — пойду делать бомбу», — сообщил друг задержанного. — Может, кто-то и подумал, что он это всерьёз. После он эти сообщения удалил, но, говорят, у кого-то из класса скриншоты всё же остались. Их и показали руководству школы.



В МВД об угрозах, собственно, и сообщили сотрудники учебного заведения, а полицейские среагировали на это сообщение.

— Мне было велено Стаса вызвать в школу в определённое время, а больше я ничего не знаю о произошедшем, — сообщила классный руководитель маме задержанного по телефону.

— У вас нормальный мальчик, хороший, держитесь и не плачьте, — запричитала в трубку завуч, когда Татьяна рассказала ей о случившемся. — Я верю, что у вас всё будет хорошо.

После этих звонков Татьяна расплакалась пуще прежнего.

— Неужели его в тюрьму посадят теперь из-за этого? — проговорила сквозь слёзы женщина. — Учителя его до всего этого довели. Одна вообще говорила: «Забирайте документы из школы, всё равно вам ЕГЭ по моему предмету не сдать», но Стас старался, к репетиторам ходил. В итоге же он всё сдал. Да, по двум предметам не очень хорошо, но минимальный порог везде прошёл. Они реально его довели и все нервы ему расшатали.



Оказалось, школьники уже говорили педагогам, что Стас писал сообщения с угрозами. Ребята говорят, что первый раз они показали что-то подобное учительнице ещё в апреле, но в тот раз никто полицию вызывать не стал.



— Мне тогда никто ничего не сказал, — недоумевает Татьяна. — Неужели нельзя было позвонить, вызвать в школу? Сначала они просто не обратили на это никакого внимания, а теперь сразу такие радикальные меры приняли. И теперь с моим сыном обращаются как с преступником.

Только к вечеру, спустя почти десять часов после задержания, родственников и адвоката Стаса вызвали сотрудники МВД. Все вместе они поехали в квартиру, где живёт молодой человек, чтобы проводить обыск.

Ранее маме сотрудники МВД по телефону заявляли, что Стас находится у них добровольно.

— Он сам сидит и беседует, его никто не удерживает, — говорили они.



Мама Стаса пожаловалась на действия сотрудников полиции в прокуратуру Фото: Михаил Контуев

Днём Татьяна сходила в прокуратуру, написала жалобу на действия сотрудников полиции и попросила их разобраться в правомерности их действий.

Стаса задержали утром прямо около школы. 18-летний парень вчера сдал ЕГЭ, а сегодня утром пришёл вместе с мамой за выпиской для аттестата. Забрал документ, вышел из школы и пошёл к остановке. Тут его и взяли сотрудники полиции. Мама парня, испугавшись, принялась кричать. А сам вчерашний школьник залился слезами:

