В Ярославле насмерть сбили двух велосипедистов

В Ярославле произошли сразу два ДТП, где погибли велосипедисты.



11 июня в Заволжском районе на улице Шевелюха в 11:40 38-летний мужчина на ВАЗ-2115 задавил велосипедиста. По предварительной информации, погиб пожилой мужчина.

12 июня на проспекте Фрунзе около 23:20 32-летний водитель ВАЗ-21124 также сбил велосипедиста.

— В результате ДТП 51-летний мужчина скончался на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий, — сообщили в УМВД по Ярославской области.