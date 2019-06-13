В Ярославле насмерть сбили двух велосипедистов

Комментировать стало проще!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, это случилось - мы убрали бесячие капчи, картинки, без которых нельзя было оставить комментарий. Теперь просто пишете свое мнение и сразу отправляете его! Давайте общаться!
Друзья, теперь на нашем сайте стали активны имена авторов - кликнув на имя, вы увидите информацию об авторе и все его публикации.
Друзья, перед 9 Мая мы запустили душевную акцию - собираем письма с фронта. Посмотрите дома, может быть, остались письма бабушек и дедушек - те, что они писали друг другу во время войны? Пришлите их нам - мы опубликуем!
Подробности ДТП
Оба велосипедиста скончались на месте ДТП
Фото: Александра Савельева
В Ярославле произошли сразу два ДТП, где погибли велосипедисты.
11 июня в Заволжском районе на улице Шевелюха в 11:40 38-летний мужчина на ВАЗ-2115 задавил велосипедиста. По предварительной информации, погиб пожилой мужчина.
12 июня на проспекте Фрунзе около 23:20 32-летний водитель ВАЗ-21124 также сбил велосипедиста.
— В результате ДТП 51-летний мужчина скончался на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий, — сообщили в УМВД по Ярославской области.
Поделиться