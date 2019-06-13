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Происшествия

В Ярославле насмерть сбили двух велосипедистов

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Оба велосипедиста скончались на месте ДТП

Фото: Александра Савельева

В Ярославле произошли сразу два ДТП, где погибли велосипедисты.

11 июня в Заволжском районе на улице Шевелюха в 11:40 38-летний мужчина на ВАЗ-2115 задавил велосипедиста. По предварительной информации, погиб пожилой мужчина.

12 июня на проспекте Фрунзе около 23:20 32-летний водитель ВАЗ-21124 также сбил велосипедиста.

— В результате ДТП 51-летний мужчина скончался на месте. Сотрудники ГИБДД выясняют обстоятельства происшествий, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

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Анна Лурье

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