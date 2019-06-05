Трагедия в Ярославской области: в ванне захлебнулся семилетний мальчик

В Гаврилов-Яме произошла настоящая трагедия: в ванне захлебнулся семилетний мальчик. Вчера ребёнок, как обычно, пошёл мыться. Мальчик принимал ванну самостоятельно. Когда родители пришли проверить сына, они увидели, что он мёртв. Что произошло с ребёнком, сейчас выясняют следователи.

— Возбуждено уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности, — рассказали в СУ СК РФ по Ярославской области.

Напомним, что два дня назад похожая трагедия произошла в Переславле. Там девочка погибла, играя на детской горке.