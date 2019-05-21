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Происшествия

В Ярославской области укушенному гадюкой мужчине не дали противоядия

Алексей Морозов описал своё состояние после укуса

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Первые дни после укуса для Алексея были самыми тяжёлыми

Фото: Алексей Морозов / Facebook.com

Майские выходные закончились печально для Алексея Морозова. 7 мая его на собственном участке в Ярославской области за ногу укусила серая гадюка.

— Я побежал звать на помощь, но понял, что яд моментально ударил в область поясницы и голову. Успокоил себя и пошёл не спеша к соседям. Я вернулся домой, взял документы и сел за руль (остановился и попросил другого соседа сопроводить меня, на случай если нога онемеет по пути в больницу). По дороге начала неметь поясница. В больницу прибыли спустя 55 минут после укуса, — рассказывает Алексей.

Мужчина приехал в районную больницу, где 35 минут заполнял документы. Первая помощь Алексею была оказана спустя полтора часа после укуса. Выяснилось, что антидота в больнице нет. Все дни мужчину лечили капельницами. Из-за этого несколько дней у Алексея не проходила опухоль, он не мог ступить и шагу.

— В первый день пытался дойти до санитарной комнаты: от дикого давления и невыносимой боли потерял сознание, облился холодным потом, — вспоминает мужчина.

Об этой истории узнали даже за границей

Фото: Алексей Морозов / Facebook.com

Ранее похожий случай произошёл в Ярославском районе. Пожилую женщину укусила змея, а в больнице не нашлось противоядия. В департаменте здравоохранения Ярославской области поспешили прокомментировать этот инцидент: 

— Запас сыворотки постоянно поддерживается во всех крупных медицинских учреждениях Ярославской области и в больницах, которые имеют в своем составе приемный покой и оказывают помощь круглосуточно. Каждое медицинское учреждение закупает противозмеиную сыворотку самостоятельно. В случае если срок годности противозмеиной сыворотки истекает, то больница обращается в любое крупное медицинское учреждение — в больницу имени Соловьева или в Областную клиническую больницу, где запас есть всегда. Сыворотку доставляют немедленно.

Все праздники Алексей пролежал в больнице. Слава богу, мужчина идёт на поправку, его жизни ничего не угрожает. Алексей на собственном примере составил памятку, что нужно и нельзя делать, если вас укусила ядовитая змея:

Ошибки:

  • я много ходил. Нужен полный покой; 
  • я не пил. Чем быстрее и обильнее будет питье, тем быстрее яд покинет организм. Еду убрать вообще, только обильное питье чистой воды. Соль и сахар тем более исключить. Они задерживают яд.

Что делал верно: 

  • не накладывал жгут (это могло бы привести к ампутации), хотя мысль такая была, но интуиция решительно твердила, что делать этого не стоит!
  • не ждал скорую помощь (это 40 минут до нас и ещё 40 минут дороги до больницы).

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Анастасия Тихомирова

ТЕГИ

змеяпротивоядие

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КОММЕНТАРИИ (13)

Гость
21 май 2019 в 14:16

Специально для тупоголовых, противоядия от укуса гадюки не существует!!!

гость
21 май 2019 в 14:10

В "ошибках" он забыл написать,что не подал на больницу в суд.Наверное добрый или работает много и денег за ущерб ему не нужно.

Иван
21 май 2019 в 13:42

Не ждал скорую помощь, потому уцелел...приколы нашего городка. А сыворотки как не было так и нет, несмотря на сказки областных чиновников.