В Ярославской области укушенному гадюкой мужчине не дали противоядия

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Алексей Морозов описал своё состояние после укуса
Первые дни после укуса для Алексея были самыми тяжёлыми
Майские выходные закончились печально для Алексея Морозова. 7 мая его на собственном участке в Ярославской области за ногу укусила серая гадюка.
— Я побежал звать на помощь, но понял, что яд моментально ударил в область поясницы и голову. Успокоил себя и пошёл не спеша к соседям. Я вернулся домой, взял документы и сел за руль (остановился и попросил другого соседа сопроводить меня, на случай если нога онемеет по пути в больницу). По дороге начала неметь поясница. В больницу прибыли спустя 55 минут после укуса, — рассказывает Алексей.
Мужчина приехал в районную больницу, где 35 минут заполнял документы. Первая помощь Алексею была оказана спустя полтора часа после укуса. Выяснилось, что антидота в больнице нет. Все дни мужчину лечили капельницами. Из-за этого несколько дней у Алексея не проходила опухоль, он не мог ступить и шагу.
— В первый день пытался дойти до санитарной комнаты: от дикого давления и невыносимой боли потерял сознание, облился холодным потом, — вспоминает мужчина.
Ранее похожий случай произошёл в Ярославском районе. Пожилую женщину укусила змея, а в больнице не нашлось противоядия. В департаменте здравоохранения Ярославской области поспешили прокомментировать этот инцидент:
— Запас сыворотки постоянно поддерживается во всех крупных медицинских учреждениях Ярославской области и в больницах, которые имеют в своем составе приемный покой и оказывают помощь круглосуточно. Каждое медицинское учреждение закупает противозмеиную сыворотку самостоятельно. В случае если срок годности противозмеиной сыворотки истекает, то больница обращается в любое крупное медицинское учреждение — в больницу имени Соловьева или в Областную клиническую больницу, где запас есть всегда. Сыворотку доставляют немедленно.
Все праздники Алексей пролежал в больнице. Слава богу, мужчина идёт на поправку, его жизни ничего не угрожает. Алексей на собственном примере составил памятку, что нужно и нельзя делать, если вас укусила ядовитая змея:
Ошибки:
Что делал верно:
В "ошибках" он забыл написать,что не подал на больницу в суд.Наверное добрый или работает много и денег за ущерб ему не нужно.