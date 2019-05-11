В ДТП, где погибли четыре человека, пострадал ребёнок: новые подробности трагедии

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Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в причинах аварии в Ярославской области
Смертельное ДТП произошло на 153-м километре трассы Москва — Холмогоры
В полиции рассказали подробности аварии на трассе М-8 в Переславском районе Ярославской области, в которой погибли четыре человека.
- В «Тойоте», где пострадали три человека, ехала 9-летняя девочка, - сообщили в МВД. - Она также сейчас находится в больнице. Также в автомобиле ВАЗ, кроме четверых погибших, ехал ещё один человек. Он также госпитализирован.
Сегодня в Ярославской области на трассе М-8 столкнулись две легковушки. ДТП произошло в районе деревни Говырино Переславского района. Ранее мы же сообщали подробности этой трагедии. Сотрудники ГИБДД продолжают разбираться в обстоятельствах происшествия.