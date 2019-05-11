В лобовом столкновении на трассе в Ярославской области погибли четыре человека: первые подробности

Сегодня в Ярославской области на трассе М-8 столкнулись две легковушки. ДТП произошло в районе деревни Говырино Переславского района.



— Автомобили ВАЗ 5-й модели и «Тойота» столкнулись лоб в лоб, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах. — У отечественной легковушки номера 76-го региона, а у иномарки — не наши.

Как стало известно журналистам 76.RU, в аварии погибли четыре человека. Все они ехали в автомобиле ВАЗ. Также есть информация, что они — граждане Узбекистана.

Водитель и пассажиры второй машины получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу, в том числе 9-летнюю девочку.