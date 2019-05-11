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Происшествия

В лобовом столкновении на трассе в Ярославской области погибли четыре человека: первые подробности

Что на данный момент известно о трагедии

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Смертельное ДТП произошло на 153-м километре трассы Москва — Холмогоры

Фото: ГУ МЧС России по Ярославской области

Сегодня в Ярославской области на трассе М-8 столкнулись две легковушки. ДТП произошло в районе деревни Говырино Переславского района.

— Автомобили ВАЗ 5-й модели и «Тойота» столкнулись лоб в лоб, — сообщил источник 76.RU в правоохранительных органах. — У отечественной легковушки номера 76-го региона, а у иномарки — не наши.

Как стало известно журналистам 76.RU, в аварии погибли четыре человека. Все они ехали в автомобиле ВАЗ. Также есть информация, что они — граждане Узбекистана.

Водитель и пассажиры второй машины получили травмы разной степени тяжести. Их отвезли в больницу, в том числе 9-летнюю девочку.

Никаких препятствий на дороге в момент ДТП не было — трасса нормальная, хорошо освещена. Сейчас причины аварии и виновника ДТП предстоит выяснить сотрудникам ГИБДД.

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