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«Не травите тех, кто выбегал с чемоданами»: выживший в авиакатастрофе рассказал о панике в самолёте

Что происходило на борту SU 1492 глазами пассажира, ехавшего из Ярославля

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Люди бросались доставать свои чемоданы из ручной клади. Но Михаил уверен, что неосознанно

Фото: Михаил Савченко / facebook.com 

Михаил Савченко летел в Мурманск после выходных в Ярославле рейсом SU 1492. Ему удалось выжить в авиакатастрофе, которая произошла с самолётом «Аэрофлота». Придя в себя, он рассказал, что происходило в тот момент на борту самолёта, как вели себя бортпроводники, спасатели и сами пассажиры. 

Друзья, сразу после этой ужасной трагедии очень сложно что-то комментировать, но несколько слов я все же хочу сказать. 

Во-первых, огромное спасибо экипажу, который всё сделал оперативно и чётко. Если бы не они, жертв было бы гораздо больше. Стюардессам, которые держались как могли, зная, насколько всё серьёзно. 

Во-вторых, спасибо наземным службам, пожарным, врачам — всем, кто помогал уже после приземления. Девушкам из МЧС, которые собирали контактную информацию для горячей линии. Следователям, которые делали свою работу максимально быстро и корректно. Психологам, которые работали с людьми, пережившими огромный стресс.

В-третьих. Это, наверное, самое сложное и неоднозначное во всей этой ситуации. Я не знаю, что сказать про людей, которые выбегали с сумками. Бог им судья. Но очень хочу попросить не травить их, уверен, им и так очень тяжело сейчас. Я не думаю, что хоть один человек в этом горящем аду хладнокровно и обдуманно тащил чемоданы. Не знаю, как работает психика в таких ситуациях, вопрос к экспертам. Возможно, многих просто переклинило, действовали на автомате. Не знаю.

Это огромное горе для всех, кто потерял родных и близких людей. Это огромное горе для мурманчан. Это огромное горе для меня и остальных, кто чудом выжил. Обнимаю вас всех и скорблю с вами.

P.S. Нет, я не тащил свои чемоданы. Нет, я не летел бизнесом. Нет, в тот момент, когда я снимал, вокруг меня не было людей, которым я мог бы помочь. Но поверьте, от этого не намного легче.

Мы ведём хронику ЧП — в ней все фото, видео места происшествия, официальные комментарии Следственного комитета и версии случившегося. А стюардесса из Ярославля, оказавшаяся в этот вечер в Шереметьево, рассказала, какая была обстановка в аэропорту.

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