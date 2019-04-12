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Происшествия
Избили таксиста

Вся машина забрызгана кровью: в Ярославле пассажир набросился на водителя такси. Видео

Жестокая разборка произошла на Юбилейном мосту сегодня днём

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Пассажира задержали

Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com

В Ярославле на Юбилейном мосту ближе к развязке на Промышленном шоссе произошла кровавая разборка между таксистом и пассажиром.

Как говорят очевидцы, клиент с ножом набросился на таксиста, водитель был весь в порезах и крови. Также вся машина такси была забрызгана кровью. Водителю кое-как удалось вытолкнуть пассажира на улицу и запереться в машине, чтобы выжить.

Таксист был весь в крови

Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com

На видео, которое сняли очевидцы, заметно, что пассажир ведёт себя неадекватно: залезает на капот и крышу машины и прыгает по ней. Спустя несколько минут приезжает полиция.

Происшествие произошло сегодня днём

Фото: Первый Ярославский автопортал/Vk.com

Видео, а также фото жестокой разборки, выложили в соцсети.

— Почему никто не остановился и не подошёл? Ждали, пока его грохнут? — недоумевают пользователи соцсетей.

Известно, что конфликт произошёл в 12:45. Полиция пока никак не комментирует случившееся.

Редакция направила запрос в Яндекс.Такси.

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КОММЕНТАРИИ (5)

пессимист
12 апр 2019 в 18:47

Как и чем мы можем защищаться? У нас давно отняли право на защиту своей жизни и здоровья , под понятным благовидным предлогом-перебьете друг друга. Мы можем только молиться-господи спаси и пронеси.

Мария
12 апр 2019 в 18:45

Ужас какой! Здоровья таксисту! Надеюсь этого психа на долго закроют.

Здоровья таксисту
12 апр 2019 в 17:02

Неблагодарная работа. Никогда не знаешь какой ушлепок в машину сядет. И да, это Россия, слыхать будешь а никто не поможет, будут снимать на видео и отсиживаться