Вся машина забрызгана кровью: в Ярославле пассажир набросился на водителя такси. Видео

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8 апреля 2019
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26 марта 2019
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В Ярославле на Юбилейном мосту ближе к развязке на Промышленном шоссе произошла кровавая разборка между таксистом и пассажиром.
Как говорят очевидцы, клиент с ножом набросился на таксиста, водитель был весь в порезах и крови. Также вся машина такси была забрызгана кровью. Водителю кое-как удалось вытолкнуть пассажира на улицу и запереться в машине, чтобы выжить.
На видео, которое сняли очевидцы, заметно, что пассажир ведёт себя неадекватно: залезает на капот и крышу машины и прыгает по ней. Спустя несколько минут приезжает полиция.
Видео, а также фото жестокой разборки, выложили в соцсети.
— Почему никто не остановился и не подошёл? Ждали, пока его грохнут? — недоумевают пользователи соцсетей.
Известно, что конфликт произошёл в 12:45. Полиция пока никак не комментирует случившееся.