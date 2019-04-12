Вся машина забрызгана кровью: в Ярославле пассажир набросился на водителя такси. Видео

В Ярославле на Юбилейном мосту ближе к развязке на Промышленном шоссе произошла кровавая разборка между таксистом и пассажиром.

Как говорят очевидцы, клиент с ножом набросился на таксиста, водитель был весь в порезах и крови. Также вся машина такси была забрызгана кровью. Водителю кое-как удалось вытолкнуть пассажира на улицу и запереться в машине, чтобы выжить.