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Детей заставляли пить мочу
Подробности

«Унизила достоинство»: под суд пойдёт директор школы-интерната, заставившая детей пить мочу

Подробности дикой истории в Ярославле

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Сотрудники школы-интерната не сразу поверили, что Лариса Шельбах могла заставить детей пить мочу

Фото: Александра Савельева, Лариса Шельбах/Odnoklassniki.ru

Полтора года потребовалось следователям, чтобы разобраться в деталях скандальной истории, которая произошла в Ярославле осенью 2017 года. Тогда всплыла информация, что директор школы-интерната № 7 заставила троих мальчиков пить собственную мочу. Такую меру к подросткам 50-летняя Лариса Шельбах решила применить в качестве наказания за хулиганство. Из шалости мальчишки помочились в ёмкость с питьевой водой, после чего педагоги отвели их к директору. Ну а та предложила всем троим помочиться в баночки для анализов и затем выпить их содержимое. Один подросток отказался, а двое исполнили требование директора.

— Директор школы-интерната применила к трём учащимся 15 и 16 лет, страдающим заболеваниями органов слуха, недопустимые воспитательные меры, в том числе унизила их человеческое достоинство, — пришли к выводу следователи. — В настоящее время собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Руководство интерната до последнего пыталось замять скандал, но журналисты всё равно узнали об инциденте

Фото: Александра Савельева

Максимальное наказание, которое грозит женщине, — три года лишения свободы.

Напомним, скандал разыгрался в интернате, когда стало известно: дети здесь выпили мочу в качестве наказания. Нахулиганили подростки, помочившись в бак с питьевой водой. Директор пристыдила воспитанников — мол, а сами бы такое пить стали? Те из бравады и продемонстрировали, что могут всё, что угодно.

Ларису Шельбах ждёт суд

Фото: Лариса Шельбах/Odnoklassniki.ru

После того, как история вышла за стены учреждения, директор интерната Лариса Шельбах уволилась, в отношении нее возбудили уголовное дело. Одновременно с этим в соцсетях появилась группа поддержки директора. Выдержка из группы поддержки:

— Мы можем и должны в этот трудный час объединить все наши усилия, объединить всю нашу энергию и направить её в защиту чести прекрасного педагога и человека! Возможно, именно благодаря вашей протянутой руке помощи сотни незащищенных учителей обретут поддержку. Возможно, именно вы дадите им веру в то, что все их многолетние труды не прошли даром.

Сначала люди собрались там, а потом вышли на пикет. Тогда же выяснилось, что и подростки не подарок: детский омбудсмен рассказала, как они попадались на далеко не детских шалостях.

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ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

детишкола

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КОММЕНТАРИИ (3)

гость
26 март 2019 в 12:44

Если кажется - креститься надо - нормальный родитель кстати так бы и поступил по-русски - сам нагадил - сам и ешь

Сашка
26 март 2019 в 11:42

Чет мне кажется как то странно, что прекрасный педагог, за которого пикеты устраивают, заслужил это звание...Если подопечные творят "не детские шалости", то это в первую очередь ее вина, как руководителя учреждения, раз ни она, ни ее сотрудники не являются авторитетом для этих детей...или просто относятся к ним как к биомусору...

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