Спасатели разрезали машину, чтобы спасти водителя: подробности ДТП с грузовиком в Ярославле

День жестянщика в Ярославле продолжается. Около часа назад на Промышленном шоссе водитель «Жигулей» влетел под грузовик «Вольво». За рулём легковушки ехал водитель-новичок.

Приехавшие на место спасатели разрезали «Жигули», чтобы достать мужчину-водителя, так как двери автомобиля были заблокированы.

— Сообщение об аварии поступило около 11 часов утра. Водителя увезли в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Подробности аварии уточняются.

Утром в Ярославле случился бум ДТП: по всем районам города случилось около 20 аварий.