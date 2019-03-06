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Происшествия

Спасатели разрезали машину, чтобы спасти водителя: подробности ДТП с грузовиком в Ярославле

Авария случилась на Промышленном шоссе

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За рулём «Жигулей» был водитель-новичок

Фото: Анна Лурье

День жестянщика в Ярославле продолжается. Около часа назад на Промышленном шоссе водитель «Жигулей» влетел под грузовик «Вольво». За рулём легковушки ехал водитель-новичок. 

Приехавшие на место спасатели разрезали «Жигули», чтобы достать мужчину-водителя, так как двери автомобиля были заблокированы. 

— Сообщение об аварии поступило около 11 часов утра. Водителя увезли в больницу, — сообщили в УМВД по Ярославской области.

Подробности аварии уточняются. 

Утром в Ярославле случился бум ДТП: по всем районам города случилось около 20 аварий

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