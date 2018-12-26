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Происшествия

«Её телефон включался в Ярославле»: подробности странного исчезновения 29-летней девушки

Известно, что она выехала несколько дней назад через сервис поиска попутчиков «БлаБлаКар»

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Девушку разыскивают в нескольких городах

В Москве, Туле и Ярославле полицейские разыскивают 29-летнюю Ирину Ахматову, которая очень странным образом пропала 23 декабря. Ориентировки отправлены и по другим городам. 


— В тот день она поехала из Москвы домой в Тулу через сервис поиска попутчиков «БлаБлаКар», — вспоминает супруг Дмитрий. — Её забрал автомобиль Ауди А4 коричневого цвета с номером т417нс 71rus в районе метро Анино.

И вроде поехала девушка в нужном направлении — её «Айфон» зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле. Тут супруг и пошёл в полицию писать заявление. 


— Ира не могла просто так уйти из дома, — вздыхает муж Дмитрий. — У нас хорошая и очень дружная семья. Мне надоел уже этот вопрос, но я отвечу — накануне мы не ссорились.

Ирина была одета в чёрное кожаное пальто, чёрные брюки, рубашку и свитер с логотипом «Бургер кинг». У девушки на горле две маленькие родинки, шрам между указательным и большим пальцем на левой руке.

Супруг очень переживает за Ирину и просит всех, кто видел девушку или машину, позвонить или написать ему по номеру: +7 (920) 751–02–54.

В конце ноября в Ярославле таинственно пропал мужчина. Занял денег на операцию и исчез.

ТЕКСТ

Михаил Контуев

ТЕГИ

Ярославльпропала женщина

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