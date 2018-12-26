«Её телефон включался в Ярославле»: подробности странного исчезновения 29-летней девушки

В Москве, Туле и Ярославле полицейские разыскивают 29-летнюю Ирину Ахматову, которая очень странным образом пропала 23 декабря. Ориентировки отправлены и по другим городам.





— В тот день она поехала из Москвы домой в Тулу через сервис поиска попутчиков «БлаБлаКар», — вспоминает супруг Дмитрий. — Её забрал автомобиль Ауди А4 коричневого цвета с номером т417нс 71rus в районе метро Анино.



И вроде поехала девушка в нужном направлении — её «Айфон» зафиксировал геопозицию в подмосковном Серпухове. Потом Ирина перестала выходить на связь. А на следующий день в 6 часов утра её телефон включился в Ярославле. Тут супруг и пошёл в полицию писать заявление.