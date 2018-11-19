Виктор Опарин теперь — местный герой

В пятницу вечером в селе Поречье-Рыбное студент ростовского колледжа отраслевых технологий Виктор Опарин спешил после занятий домой, вышел на автобусной остановке, как вдруг неожиданно услышал истошный женский крик:



— Помогите!



На берегу реки Сары стояли четверо взрослых и трое детей, все безуспешно пытались помочь двум ребятишкам, которые барахтались в холодной воде. Детям бросали палки, но никто даже не рискнул ступить на хрупкий осенний лед.



Первоклассник Юсуф уже с трудом шевелил руками — мальчишка провалился первым. Ему на помощь бросилась старшая сестренка и тоже упала в воду. Река в этом месте делает поворот, глубина около полутора метров, течение довольно сильное. Еще немного — и дети могли бы погибнуть.



— Я тут же схватил первое попавшееся бревно и пробовал дотянуться до детей, но старая деревяшка сломалась. Решил подобраться к ним ползком, лед естественно не выдержал, и я оказался в воде. Благо, мне в этом месте было по колено. Так, ломая лед, пошел к детям. С помощью палки сначала вытащил мальчика, потом его сестру, — рассказал Виктор. — Пока ждали скорую помощь, детей забрала в свой дом моя бывшая учительница. А когда приехали медики, мальчик, видимо, от шока потерял сознание. Его сразу повезли в больницу. Девочку отогрели, и с ней все в порядке.



Сам Виктор тоже промок до нитки и изрядно замерз, поэтому, не задерживаясь, пошел домой. Только на следующий день жители села осознали, что же произошло на самом деле, какой подвиг совершил парень.



— В тот момент я ни о чем не думал. Перед глазами были только несчастные дети, понимал, что их надо спасти, — вспоминает Виктор. — Со мной такое случилось впервые в жизни.



Сегодня о поступке Вити Опарина знают в колледже, его родственники и друзья. Незнакомые люди подходят и говорят «Спасибо!», ему пишут благодарности в социальных сетях. Будем надеяться, что подвиг парня отметят и в областном управлении МЧС.

