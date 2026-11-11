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Происшествия Обрушился железнодорожный мост Эксклюзив «Просидели до вечера»: пассажирка с детьми застряла на станции из-за обрушения моста на севере

«Просидели до вечера»: пассажирка с детьми застряла на станции из-за обрушения моста на севере

Добираться домой ей пришлось своим ходом

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Содержание
Из-за ЧП на мосту задержали 10 составов | Источник: Жесть Архангельской области / t.me, пассажирка поездаИз-за ЧП на мосту задержали 10 составов | Источник: Жесть Архангельской области / t.me, пассажирка поезда

Из-за ЧП на мосту задержали 10 составов

Источник:

Жесть Архангельской области / t.me, пассажирка поезда

Пассажирка с детьми застряла на станции из-за обрушения железнодорожного моста в Архангельской области. Как сообщают наши коллеги из 29.RU, в одном из составов, который должен был проехать по мосту, находилась жительница Сыктывкара с двумя детьми. Из-за аварии ей пришлось добираться до дома своим ходом.

Напомним, ЧП на железной дороге в Архангельской области случилось ранним утром 10 ноября. Как ранее сообщали в пресс-службе СЖД, около пяти утра на перегоне Черёмуха — Виледь рухнул пролета железнодорожного моста через реку, из-за чего сошел с рельсов грузовой поезд.

По мосту через реку Виледь курсируют поезда из Архангельской области в Республику Коми.

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Северянка с детьми ехала на поезде № 98, который направлялся из Санкт-Петербурга в Сыктывкар. В восемь часов утра проводница сообщила, что состав остановлен в Сольвычегодске.

«Нам объяснили ситуацию и сказали сидеть, ждать автобуса на станцию Виледь. Оттуда нас должен был забрать поезд до Сыктывкара. Пассажиры были в шоке. В Сети писали, что к нам отправили несколько автобусов, но днем работал только один пазик», — рассказала пассажирка 29.RU.

«До вечера просидели в купе»

Автобус, по словам нашей собеседницы, начал перевозить пассажиров состава Адлер — Воркута, который остановили на этой же станции чуть раньше.

«Представляете, сколько там вагонов и людей? А до Виледи ехать час и час обратно. Пазик просто не успевал, хотя весь день ездил. С восьми утра до девяти вечера я просидела в купе со своими детьми», — пожаловалась девушка.

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После длительного ожидания пассажиры начали покидать вагоны, чтобы добраться домой своим ходом.

«Была семья: мужчина, женщина, собака и двое маленьких детей. Они просто устали и ушли. Сказали, что их не надо ждать и что доберутся дальше своим ходом», — поделилась пассажирка поезда № 98.

Выдавали снеки и лапшу

Ближе к шести часам вечера пассажирам принесли сухпаек от РЖД: лапшу быстрого приготовления, воду и печенье.

«Проводниц мне было жалко. Они весь день бегали, бедные, замученные. Никто не ругался. Очень хорошее отношение было. Предлагали снеки, чай, кофе, пюре. Выдавали все бесплатно», — поделилась пассажирка.

Пассажирам застрявших поездов принесли сухпаек: лапшу, печенье и воду | Источник: пассажирка поездаПассажирам застрявших поездов принесли сухпаек: лапшу, печенье и воду | Источник: пассажирка поезда

Пассажирам застрявших поездов принесли сухпаек: лапшу, печенье и воду

Источник:

пассажирка поезда

Большие автобусы, по словам пассажирки, приехали в районе 20:00–21:00. Они продолжили перевозить пассажиров из поезда в Воркуту. Из состава, в котором находилась северянка, никого не забирали.

«Я подошла к проводнику и спросила, можно ли поехать до Виледи. Она ответила, что можно, но нашего поезда там еще нет. Он задерживается», — поделилась девушка.

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Поехали с попутчиком

Тогда один из попутчиков предложил северянке доехать до Сольвычегодска на машине.

«Это был раненый эсвэошник, он передвигался на костылях. За ним приехал друг. Я согласилась, потому что дети устали, а сколько бы еще пришлось ждать, было неизвестно. Пришли волонтеры, помогли нам сумки достать. Мы удачно добрались», — добавила мама двоих детей.

Жительница Сыктывкара рассказала, что возместить деньги за билеты ей не предлагали: «РЖД ничего не предлагали. Я заплатила за три места в купе и еще перевела 2500 рублей за бензин людям, которые нас выручили. Но я считаю, что мне не должны ничего возмещать, потому что никто не виноват. Никто не знал, что такая ситуация произойдет. Ни дорожники, ни начальники, ни проводницы. Они ничего не могли сделать в этой ситуации».

«Спасибо, что это был не наш поезд»

Северянка рада, что добралась домой целой и невредимой.

«Спасибо, что мост обрушился, когда по нему шел грузовой состав. Спасибо, что это не был пассажирский поезд Адлер — Воркута, и спасибо, что это был не наш поезд», — добавила девушка.

А ведь могло быть все иначе. Это мог быть пассажирский поезд. Хорошо, что все обошлось.

Пассажирка поезда

В Архангельской области рухнул ж/д мост

Источник:

Кристина Полевая / Городские медиа

Напомним, из-за ЧП на железной дороге в РЖД ранее предупреждали о возможных задержках поездов, в список попали десять составов, в том числе те, что следуют через Ярославскую область.

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Антон ДаниловАнтон Данилов
Антон Данилов
Корреспондент
Валерия БогатырёваВалерия Богатырёва
Валерия Богатырёва
Заместитель главного редактора
Обрушение моста Поезд Пассажир РЖД ЧС Архангельская область
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Комментарии
5
Гость
15 часов
Человеку что для счастья надо? Правильно, До-ши-рак!
Гость
15 часов
У Архангельских Таксистов, вчера и сегодня праздник!))
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Гость
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