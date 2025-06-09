Погибла 11-летняя девочка: стали известны подробности смертельного ДТП в Ярославской области. Видео

В ДТП в Ярославской области погиб ребенок Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.com











В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП, которое случилось утром 9 июня в Ярославской области. На дороге «Углич-Некоуз-Брейтово» в Мышкинском районе столкнулись «Хендай» и «Форд». Погибли два человека.

По предварительной информации правоохранителей 70-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом». За рулем второй иномарки был 42-летний мужчина.

Удар был сильным. Водитель «Форда» и его 11-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи. Остальных пострадавших, включая водителя «Хендая», госпитализировали.

«Водитель автомобиля „Хендай“, а также пассажиры автомобиля „Форд“ — 38-летняя женщина и четырехлетняя девочка доставлены в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

От машин практически ничего не осталось Источник: Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram