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Происшествия Подробности Погибла 11-летняя девочка: стали известны подробности смертельного ДТП в Ярославской области. Видео

Погибла 11-летняя девочка: стали известны подробности смертельного ДТП в Ярославской области. Видео

Троих людей, включая четырехлетнего ребенка, увезли в больницу

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25 комментариев
В ДТП в Ярославской области погиб ребенок | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.comВ ДТП в Ярославской области погиб ребенок | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.com

В ДТП в Ярославской области погиб ребенок

Источник:

прокуратура Ярославской области / Vk.com

В Госавтоинспекции рассказали подробности смертельного ДТП, которое случилось утром 9 июня в Ярославской области. На дороге «Углич-Некоуз-Брейтово» в Мышкинском районе столкнулись «Хендай» и «Форд». Погибли два человека.

По предварительной информации правоохранителей 70-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Фордом». За рулем второй иномарки был 42-летний мужчина.

Удар был сильным. Водитель «Форда» и его 11-летняя пассажирка погибли на месте до приезда скорой помощи. Остальных пострадавших, включая водителя «Хендая», госпитализировали.

«Водитель автомобиля „Хендай“, а также пассажиры автомобиля „Форд“ — 38-летняя женщина и четырехлетняя девочка доставлены в больницу», — рассказали в Госавтоинспекции Ярославской области.

От машин практически ничего не осталось

Источник:

Госавтоинспекция Ярославской области / Telegram

На месте ДТП работают сотрудники Госавтоинспекции. Прокуратура контролирует ход проверки. Ранее мы также публиковали первые кадры с места ДТП.

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Алина ШибаеваАлина Шибаева
Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Погиб ребенок Прокуратура Полиция
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Комментарии
25
Гость
22 часа
Господи,когда же это всё закончится?.Когда люди, научаться уважать друг друга?Сколько ещё надо смертей?Люди, остановитесь!Жизнь и так короткая,любите жизнь!.
Гость
22 часа
нужны нормальные дороги с разделительной полосой. как во все мире,
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