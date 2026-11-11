Высотки, ТРЦ, новая дорога. Власти показали план застройки спального микрорайона Ярославля

В Дзержинском микрорайоне застроят окраины Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

Новый мэр Ярославля Алексей Михайлов подписал постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 12 в Дзержинском районе Ярославля. Он расположен между улицами Малой Норской, Бабича и Тутаевским шоссе. Здесь перечертили землю, немного изменив существующие участки и запланировав новое строительство. Внутри микрорайона построят новую дорогу, детский сад, наземный паркинг, торговый центр и новые дома.

Что появится в микрорайоне № 12

Темно-серым цветом обозначена новая дорога, оранжевым — существующая. Источник: Постановление об утверждении проекта планировки и межевания территории микрорайона № 12 в Дзержинском районе Ярославля

Светло-серым — обозначены новые проезды между домами;

розовый — строительство дома в 4 этажа;

красный — новые дома 10–18 этажей;

голубой — новый детский сад;

коричневый — многоэтажный паркинг;

ярко-сиреневый — планируемый МФЦ;

бежевый в левом верхнем углу — 10-этажный дом со встроенным или пристроенным ТРЦ;

фиолетовый — магазин.

Новая дорога станет продолжением улицы Брагинской от улицы Малой Норской до Бабича.

«С организацией выезда на планируемую улицу Долецкого между планируемым многофункциональным центром и жилым домом по ул. Брагинской, д. 18, корп. 4», — уточняется в документации.

Новый детский сад здесь давно включили в планы, но когда он появится — вопрос. Здание планируют четырехэтажным, сад сможет принимать 330 малышей. Школы будущим жителям микрорайона предлагается посещать из числа существующих. Кстати, в документе указано, что расчетная потребность в местах в детских садах в этом микрорайоне вдвое выше.

«Обеспеченность местами в общеобразовательных организациях будет осуществляться за счет существующей школы на 1100 мест, расположенной на территории проектирования: МОУ средняя общеобразовательная школа „Образовательный комплекс № 37“ Центр образования — школа № 92 (ул. Пашуковская, д. 8)», — указано в проекте.

Поликлиники жителям тоже предлагается посещать существующие: № 1 (Тутаевское шоссе, д. 95), поликлинику № 2 (ул. Труфанова, д. 21, корп. 2), № 3 (Тутаевское шоссе, д. 31), № 5 (Тутаевское шоссе, д. 85), которые входят в состав ГАУЗ ЯО «Клиническая больница № 9». Детям придется ездить в поликлинику № 3 (Тутаевское шоссе, д. 27).

Зато для машин будущих жителей планируется сразу два многоуровневых паркинга на 70 и 150 мест.

«Также в проекте планировки запланирован подземный паркинг на 280 машино-мест внутри планируемого многофункционального центра в границах территории проектирования», — уточняется в документе.

Воду и канализацию будут подключать к существующим сетям. Для обеспечения новых зданий теплом понадобится реконструкция действующих тепловых сетей, чтобы они выдержали нагрузку.