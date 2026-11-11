«Даже убийце не пожелаю такого»: подполковник задушил студентку, два месяца «искал» ее с волонтерами, а теперь дает юридические консультации

Александра Коптяева была адъюнктом (то есть аспирантом) Тюменского юридического института МВД России и имела звание лейтенанта полиции Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Большие карие глаза, длинные волосы и лучезарная улыбка — такой яркой и навсегда молодой Александра Коптяева останется в памяти тех, кто ее знал. В 25 лет она уже была кандидатом юридических наук и получила звание лейтенанта. Многие сулили ей большое будущее, которого так и не случилось.

6 ноября 2011 года жизнь Александры оборвалась. Девушку убил ее наставник — заведующий кафедрой института Роман Аксенов, которого она считала очень умным. Наши коллеги из 72.RU вспоминают это громкое преступление и рассказывают, что произошло в этой истории за последние годы.

История про Александру, которую убил преподаватель Источник: Илья Чикотин / 72.RU

Талантливая Саша

Корни семьи Саши Коптяевой (в девичестве Белявской) тянутся из Украины. Оттуда на север Тюменской области они перебрались в конце 80-х. Долгие годы Белявские жили в городе Муравленко. Там как раз прошло детство Саши и ее сестры Мирославы. Девочки росли в полной и любящей семье.

— Саша училась хорошо и была очень целеустремленной, тянулась к знаниям. Занималась плаванием и в школе, и в институте. Когда она была студенткой, я не контролировала ее каждый шаг, уже подросла девочка моя, — рассказывает 72.RU Анжела Белявская, мама Александры.

Архивные снимки семьи Белявских Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Пошла по стопам отца

Кажется, будущее Саши было предопределено. Она хотела служить в органах, как ее отец. После школы поступила в юридический институт.

— В 2003 году она закончила школу и сразу же поступила в тюменский юридический институт. Почему? Да потому что папа у нас всю жизнь проработал в правоохранительных органах. Кем он только не был: и дознавателем, и старшим дознавателем. И ему, и ей всё это очень нравилось, — объясняла мама Саши. — А после она решила остаться при институте и поступила в адъюнктуру.

Мама Александры, Анжела Белявская, ведет группу в памяти о дочери в социальных сетях и посвящает ей трогательные посты Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Близкие Саши поддержали ее в этом выборе.

Многие вспоминают, что у Александры была удивительно искренняя улыбка. Такой она и запомнилась своим друзьям и близким Источник: «В память об Александре Белявской»/ Vk.com

Возможная связь с преподавателем

Во время учебы Александра сдружилась с Романом Аксеновым — заведующим кафедрой расследования преступлений и экспертиз. Он помогал студентке с диссертацией, но не был ее научным руководителем. Саша уважала его и считала умным и интересным человеком. О том, что он многое знает, она рассказывала и своей семье, и подружкам. Но так о Романе отзывались многие в институте, поэтому в этом никто ничего подозрительного не видел.

Совместное фото Александры и Романа. Подполковник был старше Саши на 11 лет Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Уже после пропажи Александры общественность заявляла, что между Аксеновым и Коптяевой был тайный роман, хотя они оба были в браке, а у Романа рос ребенок. О связи с Александрой Аксенов сам в подробностях говорил во время следствия и на суде. Но в любовные отношения между ним и дочерью мама Александры не верит до сих пор, потому что Саша ни разу об этом ей не говорила.

Личная жизнь

Анжела Белявская вспоминает: ее дочь вышла замуж в 2008-м году, но спустя три года приняла решение о разводе. Женщина не лезла в молодую семью и не отговаривала Сашу от этого поступка:

— В августе 2011 года я узнаю, что она собирается разводиться. Причины развода я не знаю. Могу только догадываться. Сашу с мужем должны были развести 10 ноября 2011 года. Она погибла 6 ноября, до официального развода не дожила. Но то, что в СМИ писали, что она залезла в семью Аксенова, — это не та причина. И я не думаю, что такое могло быть.

Александра была целеустремленной девушкой Источник: «В память об Александре Белявской"/ Vk.com

Хотела работать на «земле»

Саша много училась и занималась спортом. По словам близких, она была активной, но при этом находила время для встреч с друзьями и любила жизнь. После окончания института Коптяева планировала работать на «земле» — возможно, стать следователем.

Александра шла к своей цели и 22 октября 2011 года защитила диссертацию, получив степень кандидата юридических наук. Посмертно. Диплом вместо нее получила мама.

— Она в тот период проходила собеседование в штабах УВД области. И ее там ждали 7 ноября. А что там у него в голове было, по какой причине он ее убил, я до сих пор не знаю. Может быть, когда-то узнаю, но не здесь и не сейчас. Вот если бы Саша мне всё рассказала, пришла бы и рассказала, я бы всё узнала. Я верю своим детям, но никто мне уже и никогда Сашу не вернет, — с горечью говорит ее мама.

Диплом кандидата наук, который вместо Александры получала ее мама Источник: Ирина Шарова / 72.RU

День трагедии

6 ноября 2011 года Александра неожиданно пропала. Вот что писали на форумах в тот день: «Из дома 6 ноября Саша вышла в 7:30. Точно установлено, что в это время она встретилась с руководителем одной из кафедр юридического института при МВД РФ подполковником Аксеновым Романом, который подъехал к ее дому на своей машине. Дальнейшие передвижения Александры теряются. Телефон замолчал в 10 часов. Установлено также, что между молодым женатым руководителем и Александрой была любовная связь. Все ниточки ведут к нему. Известно, что в этот же день, в воскресенье, молодой офицер выезжал за город и сделал генеральную уборку своей машины».

Уже 9 ноября после исчезновения Александры Коптяевой возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Два месяца никаких деталей расследования не озвучивали. В это же время друзья, близкие и даже сам Роман Аксенов искали пропавшую.

— Нашли Сашу 14 января. То есть почти два с половиной месяца я не знала, где она. Это очень страшно, когда ты не знаешь, где твой ребенок. Два этих месяца я думала, что с ума сойду. Я не могла есть, потому что думала, где мой ребенок, ест ли он, дают ли ему попить, — вспоминает Анжела Белявская и плачет.

Уверял, что не видел Сашу в день пропажи

А что происходило все это время с Романом Аксеновым? Во время поисков он переехал из своей квартиры в общежитие при институте, несколько раз сменил номер телефона.

— Аксенов организовал поиски Саши, якобы искал ее. Врал, что не знал, где Саша находится. Я ему звонила через несколько дней после ее пропажи и сказала: «Роман Геннадьевич, может быть, вы хотите мне что-то сказать?» Он ответил, что не знает, где она. И мы договорились о встрече. Он пришел утром к нам домой. Мирослава решила не ходить на работу, а сказала мне: «Мама, я побуду с тобой». Помню, что мы еще двери входные приоткрыли на всякий случай. Такое было предчувствие, — вспоминала Анжела Белявская.

Мама Саши признается: она предчувствовала, что именно Аксенов замешан в исчезновении ее дочери Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Когда Аксенов пришел, в глаза маме Саши он не смотрел.

— Он все время смотрел на свои руки. Я ему говорила: «Роман Геннадьевич, где Саша? Я ее заберу, и мы уедем». Он отвечал: «Я не знаю, мы организовали с ребятами поиски, мы ищем ее». Вот и весь разговор. Почему я спрашивала его, где Саша? Не знаю, как это объяснить, как будто бы материнское какое-то предчувствие. Хотя муж не верил, что Аксенов причастен к пропаже Саши, и говорил, что он же офицер. Люди же многие по себе в первую очередь судят. Вот и офицер, простите.

Расследование уголовного дела об убийстве адъюнкта Тюменского юридического института МВД России Александры Коптяевой завершили после того, как силовики задержали Романа Аксенова. По словам мамы убитой, подозреваемого задерживали его же ученики. Его уволили из органов внутренних дел и заключили под стражу.

Во время допроса Аксенов назвал и показал место, куда вывез тело Саши. Это был лес у дороги между деревнями. Александру нашли с признаками насильственной смерти.

Роман Аксенов сам показал силовикам место, где спрятал тело Источник: из архива редакции

Как сообщило следствие, в промежуток с 8 до 10 утра 6 ноября 2011 года Роман Аксенов и Александра Коптяева сидели в его автомобиле в лесном массиве. Между ними произошла ссора, во время которой Аксенов задушил студентку поясом.

После этого он перевез тело Александры в лес и закопал в яме на глубине около метра. Во время следствия и суда он объяснял убийство их любовной связью: по его словам, Саша якобы собиралась рассказать об их отношениях и угрожала его семье. Мать Александры не верит в эту версию. На вопрос о том, почему, по ее мнению, Аксенов убил дочь, Анжела Белявская отвечает:

— Я не знаю почему. Для меня это вопрос. Я знаю только одно, что в институте она оставаться не хотела. Он там ходил, ходатайствовал, чтобы она осталась в институте. Это и на суде было подтверждено, кто-то приходил, говорил, что он просил ее оставить. Саша хотела работать на «земле», быть следователем в отделе. Она же проходила собеседование в штабах области. И ее ждали уже седьмого числа на работе. Что у него в голове было, по какой причине он ее убил, не знаю.

Это ведомственное учебное заведение, которое готовит кадры для правоохранительных органов Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Задушил, раздел и закопал

— Он ее раздел, руки сложил крестом. В суде он не давал объяснения, говорил, что не помнил, зачем всё это сделал. Вы знаете, он еще сказал, что нашел в лесу свежевырытую яму. Как это, взял и нашел свежевырытую яму в рост человека. А в его машине были две лопаты, сколько-то ножей… А еще накануне он купил шторку для ванной. Извините, столько вопросов и домыслов. Зачем это всё ему нужно было? — вспоминала Анжела Белявская.

Экспертиза в центре социальной и судебной психиатрии имени В. П. Сербского показала, что в момент совершения преступления Аксенов не находился в состоянии аффекта и осознавал, что делает.

По воспоминаниям близких, в последний раз, когда Александра выходила из дома, ее волосы были собраны в обычный хвост, а нашли ее уже с прической. Родные предполагают, что косу в виде короны ей мог заплести сам убийца:

— Мирослава помнит Сашу в шапочке и с хвостиком, да и бабушка вроде про это говорила. А судмедэксперт, если не подводит память, описал ее прическу как корону, и еще там была брошка. Сама Саша такую прическу не делала, если только в парикмахерской, например.

Источник: «В память об Александре Белявской"/ Vk.com

Прощание

Саша похоронена под девичьей фамилией — Белявская.

— Ты стоишь возле этого гроба и не понимаешь вообще, что ты тут делаешь. Я никогда не думала, что я буду хоронить ребенка, это самое страшное в жизни. Никому не желаю такого. Даже убийце не желаю, — рыдая, говорит ее мама.

На могиле Александры установлен огромный памятник: с одной стороны она изображена в форме, а с другой — в гражданской одежде Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За убийство Саши Роману Аксенову назначили 12 лет лишения свободы. Он пытался обжаловать приговор, но ни срок, ни статью ему не изменили. Жена Аксенова развелась с ним.

Бывшего подполковника полиции определили в колонию в Республике Коми, где отбывают наказание работники прокуратуры, судов и правоохранительных органов, преступившие закон.

— Я считаю, что ему дали мало. Понимаю: это потому, что определили явку с повинной и то, что он сотрудничал со следствием. А еще у него маленький ребенок тогда был. Из-за малыша он говорил в суде: «Прошу вас дать мне меньше. Я хочу увидеть, как сын пойдет в школу, хочу его повести в школу». Знаете, я, конечно, нарушала протоколы суда, но ответила: «Я тоже хочу увидеть своих внуков от Саши, Сашу хочу увидеть», — вспоминала Анжела Белявская.

Мама убитой обращалась к Аксенову в суде.

— Я говорила: «Верни мне Сашу, и можешь идти на все четыре стороны. Верни только». Он так поворачивался и дико на меня смотрел, мол, как я ее верну?! Я понимаю, что ты не вернешь ее. Так ты уже будь человеком, будь уже тем офицером, мужчиной. Ты ответь за свои поступки-то. А то во всём виновата она, — эмоционально рассказывала о судах мама Саши.

Суд обязал Аксенова выплатить ей 1,5 миллиона рублей в качестве компенсации морального вреда. Также он должен был возместить расходы на похороны Александры — чуть больше 100 тысяч рублей.

Памятные снимки с Сашей, которые Белявские бережно хранят в своих альбомах Источник: Ирина Шарова / 72.RU

Сейчас родители Александры занимаются внуками от младшей дочери. Они признаются, что никогда не забудут то, что произошло с их Сашей. Анжела Белявская говорит: даже спустя годы боль утраты не утихает. Первое время после трагедии мать не могла смотреть на девушек в форме — было слишком тяжело.

— Каждый судит по себе. Саша судила по тем людям, с которыми общались мы, по нашим друзьям, по коллегам мужа. Она у нас верила людям. Назад уже ничего не вернешь, ошибок не исправишь. Вот внук, ему будет 11 лет, когда мы едем на кладбище, он всегда говорит: «Возьми меня к Саше». Там он меня спрашивает, почему я ничего не сделала убийце. Я не желаю ему смерти. Я желаю, чтоб земля горела у него под ногами. Чтобы он просыпался и помнил, что убил моего ребенка.., — подытожила Анжела Белявская.

Роман Аксенов получил приговор в виде 12 лет лишения свободы, но вышел из колонии раньше Источник: Елена Буйвол / VLADIVOSTOK1.RU

Белявские надеялись на то, что Аксенов отсидит полный срок и не выйдет на свободу, пока не выплатит полностью компенсацию, но всё изменилось спустя почти 8 лет после вынесения приговора.

Вышел раньше срока

В 2019 году, после того как Аксенов отбыл более половины назначенного срока, оставшуюся часть лишения свободы ему заменили принудительными работами с учетом его поведения в колонии. По словам Анжелы Белявской, из присужденных семье 1,5 миллионов рублей он выплатил чуть больше 50 тысяч. А о том, что Роман Аксенов на свободе, мама погибшей узнала случайно:

— Я сказала, что готова по 5 рублей принимать, но пожизненно. Он мне присылал то 10 копеек, то 11 копеек. Я была спокойна, потому что мне сказали, что пока он не выплатит долг, он не выйдет. Вот в 2021 году, по-моему, в апреле месяце мне ночью пришел перевод на 20 тысяч рублей. Я подпрыгнула и думаю: «Это откуда такой перевод?» Позвонила утром в банк, а мне сказали, что это от судебных приставов. Я всё тогда поняла и стала выяснять, где он.

Анжеле Белявской подтвердили, что Роман Аксенов вышел на свободу досрочно. Якобы логика в этом такая: чтобы он работал и выплачивал семье убитой большой долг. Мама Александры пыталась разобраться в подробностях его освобождения. Ей удалось узнать, что бывший подполковник действительно трудоустроен, а у его матери, которой уже около 80 лет, есть собственная фирма.

— Он живет не в Тюмени. Хотя он же, как я понимаю, должен отмечаться, ходить по месту жительства? А он разъезжает по всей стране. Он прилетал в Тюмень, тут писал какие-то заявления, судился с судебными приставами, потому что ему нечем платить долг. Я знаю, что у него квартира неплохая. Машина неплохая. Фирма зарегистрирована в Москве на маму. Он занимается перевозками, занимается юридическими консультациями и еще там чем-то. Как это всё происходит? — с недоумением говорит Анжела.

На могиле Саши стоят свежие живые розы Источник: Ирина Шарова / 72.RU

«Думаю постоянно»: что говорит сам Аксенов

Роман Аксенов действительно находится на свободе последние шесть лет. 72.RU он дал комментарий по поводу убийства Александры и тому, что происходит в его жизни сейчас.

— Живу и работаю в Москве. Постоянной работы нет, оказываю разовые услуги (юридические, экспедиторские). Личная жизнь не обсуждается. Бывшая жена прекратила отношения 10 лет назад, с ними не общаюсь. Освободился в 2020 году. Наказание было изменено судом на принудительные работы, затем УДО, затем срок наказания был сокращен из-за изменения уголовного закона. Основания прописаны в УК РФ. Иск продолжу выплачивать после погашения судимости и официального трудоустройства. С семьей (Александры. — Прим. ред.) не связывался. Раскаиваюсь. Думаю (о случившемся. — Прим. ред.) постоянно. Мои высказывания по этой ситуации изложены в протоколе судебного заседания, можно запросить в архиве тюменского суда, — сообщил Роман Аксенов.

Мама Александры говорит, что ее дочка очень любила этот мир, но так ничего и не успела в нем увидеть — всё ее время занимала только учеба Источник: Ирина Шарова / 72.RU

В пресс-службе судов Республики Коми подтвердили, что постановлением Печорского городского суда от 21 марта 2019 года Аксенову заменили неотбытую часть наказания на принудительные работы:

— Осужденные, отбывающие наказание в исправительных учреждениях УИС, трудоустраиваются, с заработной платы, а также иных доходов производятся удержания. После освобождения должника от отбывания наказания учреждения УИС возвращают требования судебного пристава-исполнителя в органы принудительного исполнения со сведениями о произведенных в период отбывания наказания удержаниях. Основания освобождения от отбывания наказания определены статьей 172 Уголовно-исполнительного кодекса РФ.

Вопросы условно-досрочного освобождения от отбывания наказания и замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания согласно статьям 79 и 80 Уголовного кодекса РФ находятся в компетенции судов.

У матери погибшей много вопросов к представителям власти после освобождения Аксенова Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Что говорят об освобождении Аксенова официальные ведомства Узнать Судебные приставы в ответ на официальный запрос пояснили: сведения о размере и порядке погашения задолженности, а также о текущем статусе должника Романа Аксенова относятся к персональным данным и сведениям, содержащимся в материалах исполнительного производства. По вопросу о возможности освобождения осужденного с непогашенным долгом там отметили: освобождение осужденного из исправительной колонии (в том числе условно-досрочное освобождение либо замена неотбытой части наказания более мягким видом) относится к компетенции суда и регулируется нормами Уголовного кодекса РФ, а не ФССП России. При рассмотрении ходатайства об УДО суд оценивает поведение осужденного, отношение к труду, наличие поощрений/взысканий, а также степень возмещения вреда потерпевшему. При этом невыплата долга сама по себе не является безусловным препятствием к освобождению. — Суд учитывает, предпринимал ли осужденный реальные меры к погашению задолженности (трудоустройство, удержания из заработка). В рамках исполнительного производства судебный пристав-исполнитель вправе обращать взыскание на доходы должника, в том числе на заработок, получаемый в местах лишения свободы. При отсутствии у должника доходов и имущества пристав применяет иные меры принудительного исполнения (розыск имущества, арест счетов, ограничение выезда и др.). Если в период отбывания наказания у должника не было доходов либо они были недостаточны для погашения долга, задолженность сохраняется и подлежит взысканию после освобождения.

Анжела Белявская говорит, что не желает смерти убийце своей дочери, но хочет, чтобы он каялся и думал о том, чего лишил ее ребенка Источник: Ирина Шарова / 72.RU

За экспертным мнением журналист 72.RU обратился к адвокату по уголовным делам Ренату Оспанову из адвокатской палаты Санкт-Петербурга.

— По сведениям из доступных источников, Аксенов был осужден к 12 годам лишения свободы за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ. Данное преступление, согласно ст. 15 УК РФ, относится к категории особо тяжких. Аксенов должен был отбывать срок до 10 января 2024 года, тогда бы истекал назначенный 12-летний срок наказания, — говорит эксперт.

Однако, по словам адвоката, реальное лишение свободы осужденному заменили на принудительные работы — соответствующее ходатайство Аксенова суд удовлетворил в 2019 году.

— Постановлением суда неотбытая часть наказания в виде лишения свободы была ему заменена принудительными работами сроком на 4 года 9 месяцев 19 дней, с удержанием 10% заработной платы в доход государства. Неотбытая часть наказания может быть заменена более мягким видом наказания после фактического отбытия осужденным к лишению свободы за совершение особо тяжкого преступления — не менее двух третей срока наказания, — добавил Ренат Оспанов.

Он же замечает:

— И казалось бы, что суд не имел права удовлетворять ходатайство Аксенова, ведь им в 2019 году не было отбыто две трети назначенного наказания. Однако 27.12.2018 Федеральным законом N 540 в абзац четвертый было внесено изменение, он был дополнен словами: «либо не менее половины срока наказания при замене наказания в виде лишения свободы принудительными работами».

И таким образом, согласно этим изменениям, Аксенов должен бы отбыть не менее половины назначенного срока. На момент вынесения постановления о замене лишения свободы принудительными работами он отбыл 7 лет 2 месяца и 11 дней, то есть больше половины срока. Он имел множество поощрений, нарушений режима отбывания не допускал. Поэтому суд принял правильное решение на основании действовавшего на то время закона, — разъяснил адвокат.

24 сентября 2022 года Федеральным законом № 365-ФЗ из четвертого абзаца 80-й статьи УК РФ исключили важное условие. Раньше для замены лишения свободы принудительными работами за особо тяжкие преступления достаточно было отбыть не менее половины срока. Теперь же требования ужесточились: осужденный обязан отсидеть минимум две трети наказания. Однако ходатайство Аксенова удовлетворили в 2019 году, задолго до этих поправок. Что касается возмещения ущерба, то согласно части 1 той же статьи, замена наказания на более мягкое возможна, если вред потерпевшим возмещен «полностью или частично». Тот факт, что Аксенов погасил долг лишь частично, формально укладывался в существовавшие на тот момент требования закона.

Романа Аксенова лишили всех регалий и отправили в колонию за убийство Александры Коптяевой, но он всё равно смог выйти из заключения по УДО Источник: Елена Латыпова / NGS55.RU

Почему Аксенову смягчили наказание Узнать — Согласно п. 6 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.04.2009 N 8 «О судебной практике условно-досрочного освобождения от отбывания наказания, замены неотбытой части наказания более мягким видом наказания»: «Суды не вправе отказать в условно-досрочном освобождении от отбывания наказания или замене неотбытой части наказания более мягким видом наказания по основаниям, не указанным в законе, таким, как наличие прежней судимости, мягкость назначенного наказания, непризнание осужденным вины, кратковременность его пребывания в одном из исправительных учреждений и т. д.» Согласно части 2.1 статьи 399 УПК РФ, потерпевший, его законный представитель вправе участвовать в судебном заседании при рассмотрении вопроса о замене неотбытой части наказания более мягким видом. Но это именно право, а не обязанность суда. На практике это выглядит так: суд извещает потерпевшего (или его представителя) о времени и месте заседания (не позднее чем за 14 суток). Но если потерпевший не явится и при этом не будет настаивать на своем участии — суд вправе провести заседание без него.