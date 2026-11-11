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Развлечения Готовы зажигать? Дарим билеты на концерт популярного рэпера

Готовы зажигать? Дарим билеты на концерт популярного рэпера

Розыгрыш от редакции 76.RU на выступление Басты

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В Ярославле выступит популярный рэпер Баста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RUВ Ярославле выступит популярный рэпер Баста | Источник: Кирилл Поверинов / 76.RU

В Ярославле выступит популярный рэпер Баста

Источник:

Кирилл Поверинов / 76.RU

Редакция 76.RU запустила розыгрыш среди подписчиков канала в мессенджере «Макс». Вы можете выиграть билеты на концерт (12+) известного рэпера Басты.

Баста (наст. имя — Василий Вакуленко) — российский рэпер, певец и продюсер, один из самых известных представителей современной хип-хоп сцены. Популярность ему принесли треки «Моя игра» (18+), «Сансара» (18+), «Медлячок» (18+), «Урбан» (18+), «Мама» (18+) и другие.

Баста сочетает в своем творчестве рэп, R&B и поп. Он основал лейбл Gazgolder, где продюсирует новых артистов. Помимо этого, у рэпера есть сеть ресторанов Frank by Баста в десятке городов России.

Концерт запланирован на 29 ноября в «Арене-2000». Билеты уже почти раскуплены. Чтобы послушать Басту, придется отдать от 6 до 10 тысяч рублей. Место на танцполе выйдет в 5,9 тысячи.

Свободных мест осталось немного | Источник: Яндекс.АфишаСвободных мест осталось немного | Источник: Яндекс.Афиша

Свободных мест осталось немного

Источник:

Яндекс.Афиша

Чтобы выиграть билеты на концерт, нужно подписаться на наш канал в Максе, читать и комментировать новости, оставлять реакции. Не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем, всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.

Результаты розыгрыша — 23 ноября. Итоги подведет бот в канале. Будет два победителя — каждому по паре билетов.

Важно: чтобы получить подарок, выигравшие должны будут ответить на сообщение редакции в течение суток после подведения итогов!

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Ксения ТкаченкоКсения Ткаченко
Ксения Ткаченко
редактор Telegram-канала
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Комментарии
13
Гость
10 часов
Ой, дядя баста приедет.
Гость
15 часов
" Готовы зажигать? " зажигать низя ! Это экстремизм ! Статья !
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Гость
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