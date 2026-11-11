Готовы зажигать? Дарим билеты на концерт популярного рэпера

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Баста (наст. имя — Василий Вакуленко) — российский рэпер, певец и продюсер, один из самых известных представителей современной хип-хоп сцены. Популярность ему принесли треки «Моя игра» (18+), «Сансара» (18+), «Медлячок» (18+), «Урбан» (18+), «Мама» (18+) и другие.

Баста сочетает в своем творчестве рэп, R&B и поп. Он основал лейбл Gazgolder, где продюсирует новых артистов. Помимо этого, у рэпера есть сеть ресторанов Frank by Баста в десятке городов России.