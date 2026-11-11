Готовы зажигать? Дарим билеты на концерт популярного рэпера

Редакция 76.RU запустила розыгрыш среди подписчиков канала в мессенджере «Макс». Вы можете выиграть билеты на концерт (12+) известного рэпера Басты.
Баста (наст. имя — Василий Вакуленко) — российский рэпер, певец и продюсер, один из самых известных представителей современной хип-хоп сцены. Популярность ему принесли треки «Моя игра» (18+), «Сансара» (18+), «Медлячок» (18+), «Урбан» (18+), «Мама» (18+) и другие.
Баста сочетает в своем творчестве рэп, R&B и поп. Он основал лейбл Gazgolder, где продюсирует новых артистов. Помимо этого, у рэпера есть сеть ресторанов Frank by Баста в десятке городов России.
Концерт запланирован на 29 ноября в «Арене-2000». Билеты уже почти раскуплены. Чтобы послушать Басту, придется отдать от 6 до 10 тысяч рублей. Место на танцполе выйдет в 5,9 тысячи.
Чтобы выиграть билеты на концерт, нужно подписаться на наш канал в Максе, читать и комментировать новости, оставлять реакции. Не забудьте позвать друзей, родных, близких и коллег. В общем, всех, кого знаете. Можете еще и в общедомовой чат скинуть.
Результаты розыгрыша — 23 ноября. Итоги подведет бот в канале. Будет два победителя — каждому по паре билетов.
Важно: чтобы получить подарок, выигравшие должны будут ответить на сообщение редакции в течение суток после подведения итогов!
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