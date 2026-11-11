Задержки до шести часов. Стало известно, как организовали движение поездов в Архангельской области

На второй день после обрушения моста в Архангельской области поезда на севере продолжают движение по маршрутам с задержками. В РЖД предупредили, что составы постепенно вводят в график.
«Поезда, задержанные 10 ноября на участке Черемуха — Виледь, постепенно вводятся в график. Из десяти поездов один уже прибыл на место назначения, два следуют по графику, семь находятся в пути с максимальной задержкой до 6 часов», — прокомментировали в РЖД.
В компании уточняют, что пассажирам оказывают всестороннюю помощь и обеспечивают питанием, если поезд задерживается более чем на 4 часа.
Как объезжают рухнувший мост
Из-за обрушения пролетов моста между станциями Сольвычегодск и Виледь приостановлено железнодорожное движение. Пассажиров перевозят через барьер на автобусах, а затем снова пересаживают в поезд.
«На станции Виледь развернуты шатры с обогревом. Волонтеры и железнодорожники оказывают помощь пассажирам во время пересадок. В РЖД действует оперативный штаб по ликвидации последствий происшествия под руководством главы компании Олега Белозерова», — прокомментировали в компании.
Какие поезда могут двигаться с задержкой
Ранее был опубликован список поездов, в движении которых возможны задержки:
№ 310 Адлер — Воркута;
№ 22 Москва — Лабытнанги;
№ 98 Санкт-Петербург — Сыктывкар;
№ 376 Москва — Воркута;
№ 42 Москва — Воркута;
№ 311 Воркута — Новороссийск;
№ 41 Воркута — Москва;
№ 21 Лабытнанги — Москва;
№ 375 Воркута — Москва;
№ 97 Сыктывкар — Санкт-Петербург.
Из Архангельской области в сторону Ярославской следуют три состава:
№ 41 Воркута — Москва должен прибыть на станцию Ярославль-Главный;
№ 21 Лабытнанги — Москва;
№ 375 Воркута — Москва.
Также через Ярославскую область следуют составы № 22 Москва — Лабытнанги и № 376 Москва — Воркута.
Где отслеживать движение поездов
Информацию о фактическом движении поездов можно получить в мобильном приложении «РЖД Пассажирам», а также на сайте РЖД. Круглосуточный бесплатный телефон Центра поддержки клиентов РЖД 8 800 775-00-00.
Что известно об обрушении моста в Архангельской области
около пяти утра 10 ноября обрушился пролет железнодорожного моста через реку Виледь на перегоне Черёмуха — Виледь, затем сошел с рельсов грузовой поезд;
железнодорожное движение на данном участке оказалось парализовано;
для перевозки пассажиров на другой берег между Сольвычегодском и Виледью пригнали автобусы, чтобы перевести пассажиров через барьер и пересадить на резервные составы;
в регионе ввели режим ЧС;
в оперативном штабе правительства Архангельской области заверили, что цистерны грузового поезда были пустыми, опасности для окружающей среды нет;
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