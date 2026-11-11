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Культура Сестры Мария и Ольга встали по разные стороны гроба Лидии Федосеевой-Шукшиной

Сестры Мария и Ольга встали по разные стороны гроба Лидии Федосеевой-Шукшиной

Дочери знаменитой артистки враждуют много лет

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Мария Шукшина и Ольга Шукшина не стали здороваться на похоронах матери | Источник: MSK1.RUМария Шукшина и Ольга Шукшина не стали здороваться на похоронах матери | Источник: MSK1.RU

Мария Шукшина и Ольга Шукшина не стали здороваться на похоронах матери

Источник:

MSK1.RU

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины даже не поздоровались на прощании с матерью, передает корреспондент MSK1.RU. Они молча прошли друг мимо друга и заняли места по разные стороны от гроба. Конфликт между сестрами тянется более 10 лет, они судились за наследство отца, ругались из-за ухода за матерью и в итоге прервали общение.

Отпевание Лидии Федосеевой-Шукшиной

Источник:

MSK1.RU

В день смерти матери Мария попросила молиться о ней: «Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала она в соцсетях.

Церемония прощания проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. На нее прибыл бывший муж актрисы Михаил Агранович, актриса Галина Бокашевская, участники группы «На-На» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Продюсер коллектива и экс-супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов не приехал, но прислал венок.

Музыканты вспомнили, как Лидия Николаевна приходила на их концерты и вставала на защиту артистов, когда Алибасов «устраивал разгон». Сам он тяжело отреагировал на новость о смерти бывшей жены, он в потерянном состоянии.

Последнее интервью с Лидией Федосеевой Шукшиной.

Все, что происходит на похоронах, MSK1.RU публикует в онлайн-репортаже.

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Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Смерть Лидия Федосеева-Шукшина Мария Шукшина Похороны
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