Сестры Мария и Ольга встали по разные стороны гроба Лидии Федосеевой-Шукшиной

Мария Шукшина и Ольга Шукшина не стали здороваться на похоронах матери Источник: MSK1.RU

Дочери народной артистки РСФСР Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины даже не поздоровались на прощании с матерью, передает корреспондент MSK1.RU. Они молча прошли друг мимо друга и заняли места по разные стороны от гроба. Конфликт между сестрами тянется более 10 лет, они судились за наследство отца, ругались из-за ухода за матерью и в итоге прервали общение.

Отпевание Лидии Федосеевой-Шукшиной Источник: MSK1.RU

В день смерти матери Мария попросила молиться о ней: «Умерла моя мама, Лидия. Прошу молитв Ваших, милые, добрые люди!» — написала она в соцсетях.

Церемония прощания проходит в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве. На нее прибыл бывший муж актрисы Михаил Агранович, актриса Галина Бокашевская, участники группы «На-На» Владимир Политов и Вячеслав Жеребкин. Продюсер коллектива и экс-супруг Лидии Федосеевой-Шукшиной Бари Алибасов не приехал, но прислал венок.

Музыканты вспомнили, как Лидия Николаевна приходила на их концерты и вставала на защиту артистов, когда Алибасов «устраивал разгон». Сам он тяжело отреагировал на новость о смерти бывшей жены, он в потерянном состоянии.

Последнее интервью с Лидией Федосеевой Шукшиной.