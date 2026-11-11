В Ярославле построят новую трансформаторную подстанцию для «Яргорэлектротранса»

В Ярославле появится новая трансформаторная подстанция Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле построят новую трансформаторную подстанцию для нужд «Яргорэлектротранса». Это компания, которая обслуживает троллейбусы и трамваи в городе.

Подстанция появится на улице Гагарина, 61 в Красноперекопском районе, где расположено троллейбусное депо. За работы подрядчику готовы заплатить максимум 27,2 млн рублей, указано на сайте «Госзакупок».

Получившая контракт организация обязана будет поставить и установить все оборудование до 31 декабря 2026 года.

«Поставляемый товар должен быть новым, год изготовления — не ранее 2026-го, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, в заводской упаковке, с маркировкой на русском языке», — говорится в документации.

Срок службы подстанции должен составлять не меньше 30 лет.

Итоги аукциона подведут 25 ноября.

Трансформаторная подстанция питает энергией контактную сеть над дорогой, а также обеспечивает электроэнергией депо, стрелочные переводы, мастерские и ремонтные базы, сглаживает скачки напряжения в сети. В Ярославле одна подстанция действует на улице Городской вал. Ее поставили на месте старейшего троллейбусного депо, землю которого отдали под застройку.