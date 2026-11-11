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Дороги и транспорт В Ярославле построят новую трансформаторную подстанцию для «Яргорэлектротранса»

В Ярославле построят новую трансформаторную подстанцию для «Яргорэлектротранса»

Сколько денег на это будет потрачено

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В Ярославле появится новая трансформаторная подстанция | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUВ Ярославле появится новая трансформаторная подстанция | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле появится новая трансформаторная подстанция

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

В Ярославле построят новую трансформаторную подстанцию для нужд «Яргорэлектротранса». Это компания, которая обслуживает троллейбусы и трамваи в городе.

Подстанция появится на улице Гагарина, 61 в Красноперекопском районе, где расположено троллейбусное депо. За работы подрядчику готовы заплатить максимум 27,2 млн рублей, указано на сайте «Госзакупок».

Получившая контракт организация обязана будет поставить и установить все оборудование до 31 декабря 2026 года.

«Поставляемый товар должен быть новым, год изготовления — не ранее 2026-го, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, в заводской упаковке, с маркировкой на русском языке», — говорится в документации.

Срок службы подстанции должен составлять не меньше 30 лет.

Итоги аукциона подведут 25 ноября.

Трансформаторная подстанция питает энергией контактную сеть над дорогой, а также обеспечивает электроэнергией депо, стрелочные переводы, мастерские и ремонтные базы, сглаживает скачки напряжения в сети.

В Ярославле одна подстанция действует на улице Городской вал. Ее поставили на месте старейшего троллейбусного депо, землю которого отдали под застройку.

Ранее появилась информация о том, что «Яргорэлектротранс» ищет подрядчика для демонтажа троллейбусных контактных проводов в центре города. По первому контракту работы пройдут на улице Свободы на участке от площади Волкова до улицы Городской вал. По второму — на улице Республиканской на участке от Октябрьской площади до улицы Свободы. Затем провода снимут на проспекте Октября — от Красной площади до улицы Чехова.

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Алина СардековаАлина Сардекова
Алина Сардекова
Специальный корреспондент
ЯрГЭТ Подстанция Госзакупка
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Комментарии
4
Гость
16 часов
А разве не застройщик ЖК «Сердце Ярославля» обязан был по условиям получения земли под застройку предоставить городу эту подстанцию? Ни у кого не возникает вопросов, почему платить за нее будут из бюджета?
Гость
16 часов
А что же вы не рассказали (на основе постов из группы transport76), что контактную сеть троллейбусов уберут на свободе, проспекте октября (до моста)?
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Гость
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