В Ярославле построят новую трансформаторную подстанцию для «Яргорэлектротранса»

В Ярославле построят новую трансформаторную подстанцию для нужд «Яргорэлектротранса». Это компания, которая обслуживает троллейбусы и трамваи в городе.
Подстанция появится на улице Гагарина, 61 в Красноперекопском районе, где расположено троллейбусное депо. За работы подрядчику готовы заплатить максимум 27,2 млн рублей, указано на сайте «Госзакупок».
Получившая контракт организация обязана будет поставить и установить все оборудование до 31 декабря 2026 года.
«Поставляемый товар должен быть новым, год изготовления — не ранее 2026-го, не бывшим в эксплуатации, не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств, ранее не использованным, свободным от любых притязаний третьих лиц, в заводской упаковке, с маркировкой на русском языке», — говорится в документации.
Срок службы подстанции должен составлять не меньше 30 лет.
Итоги аукциона подведут 25 ноября.
Трансформаторная подстанция питает энергией контактную сеть над дорогой, а также обеспечивает электроэнергией депо, стрелочные переводы, мастерские и ремонтные базы, сглаживает скачки напряжения в сети.
В Ярославле одна подстанция действует на улице Городской вал. Ее поставили на месте старейшего троллейбусного депо, землю которого отдали под застройку.
Ранее появилась информация о том, что «Яргорэлектротранс» ищет подрядчика для демонтажа троллейбусных контактных проводов в центре города. По первому контракту работы пройдут на улице Свободы на участке от площади Волкова до улицы Городской вал. По второму — на улице Республиканской на участке от Октябрьской площади до улицы Свободы. Затем провода снимут на проспекте Октября — от Красной площади до улицы Чехова.