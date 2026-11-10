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Происшествия Обрушился железнодорожный мост Из-за обрушения моста введен режим ЧС в Архангельской области

Из-за обрушения моста введен режим ЧС в Архангельской области

Губернатор поручил обеспечить «ритмичную перевозку» пассажиров через поврежденный участок

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Пассажирам задержанных поездов помогают волонтеры | Источник: Северная железная дорога&nbsp;— филиал ОАО&nbsp;«РЖД» / max.ruПассажирам задержанных поездов помогают волонтеры | Источник: Северная железная дорога&nbsp;— филиал ОАО&nbsp;«РЖД» / max.ru

Пассажирам задержанных поездов помогают волонтеры

Источник:

Северная железная дорога — филиал ОАО «РЖД» / max.ru

В Архангельской области из-за обрушения железнодорожного моста с 10 ноября введен режим ЧС. Соответствующий указ подписал губернатор Александр Цыбульский, сообщают наши коллеги из 29.RU.

Как ранее сообщали в пресс-службе СЖД, около пяти утра на перегоне Черёмуха — Виледь в Архангельской области в результате обрушения пролета железнодорожного моста через реку Виледь произошел сход вагонов грузового поезда.

«По предварительной информации, пострадавших нет. Причины происшествия выясняются. Движение по участку приостановлено. На место направлены восстановительные поезда», — сообщили в пресс-службе СЖД.

В зону ЧС вошли Вилегодский, Вельский, Коношский, Котласский, Ленский и Устьянский округа, а также Коряжма и Котлас.

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«Поручил областному Минтрансу совместно с Северной железной дорогой обеспечить ритмичную перевозку пассажиров и багажа между станциями Сольвычегодск и Виледь. Пассажиров задержанных поездов сейчас доставляют автобусами. Перевозка организована, поэтому комиссия пока не принимала решения о развертывании пунктов временного размещения. Если такая необходимость возникнет, по решению комиссии их развернут муниципалитеты», — прокомментировал Александр Цыбульский.

Созданный в регионе оперативный штаб и Северная железная дорога будут взаимодействовать по вопросам восстановления железнодорожного участка в Вилегодском округе. Ход работ будет контролировать региональный Минтранс.

Что известно об обрушении моста в Архангельской области:

  • в Котласе городские автобусы направят на помощь пассажирам поездов. Из-за этого в городе отменили некоторые рейсы;

  • движение поездов на участке приостановлено. Ожидаются задержки пассажирских поездов. Транспортная прокуратура начала проверку;

  • в правительстве Архангельской области создали оперштаб для координации по устранению последствий обрушения;

  • в СЖД предупредили о задержка в движении десяти поездов.

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Ярослав ВареникЯрослав Вареник
Ярослав Вареник
Корреспондент
Железнодорожный мост Обрушение моста Поезд Архангельская область
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Комментарии
23
Гость
20 часов
Напишите Трампе что мост рухнул, куда-нибудь пришлет денег-у него плохо с географией.
Гость
21 час
Считаю, что городской администрации следует обратиться за помощью к городу побратиму Лос-Анджелесу.
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Гость
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