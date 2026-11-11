Дочери примирились на могиле матери. В Москве попрощались с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной: хроника

В храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве прощаются с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. На церемонию приехали ее дочери Мария и Ольга Шукшины, бывший муж Михаил Агранович.
Прибывшие на прощание близкие и знакомые актрисы переместились в храм, там началось отпевание.
Дочери знаменитой актрисы Ольга и Мария Шукшины даже не стали здороваться, передает корреспондент MSK1.RU. На время отпевания они заняли места по разные стороны от гроба.
Актер Александр Цуркан назвал себя счастливым человеком, потому что бывал в доме у Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он вспомнил, как тяжело актриса переживала смерть второго мужа, режиссера и писателя Василия Шукшина.
Посетил церемонию и Александр Панкратов-Черный. Ему пришлось накричать на кого-то из публики, когда та стала просить сфотографировать и дать автограф. У гроба Федосеевой-Шукшиной, которую Панкратов знал много лет, у него подкашивались ноги — об этом он рассказал журналистам.
Когда-то актер даже в шутку называл Лидию Николаевну тещей, когда встречался с ее дочерью Ольгой.
Приехала также Надежда Бабкина.
Дочь Лидии Николаевны Ольга Шукшина не смогла сдержать эмоций и расплакалась.
Из храма вынесли гроб с актрисой, ее дочери вместе шли следом, взявшись за руки, а потом сели в разные машины.
Бари Алибасов не приехал на похороны Лидии Федосеевой-Шукшиной
На похороны бывшей жены не пришел Бари Алибасов. Они с Лидией Федосеевой-Шукшиной были в браке с ноября 2018 по 2021 год.
Солисты «На-На» рассказали, что Бари попросту не смог приехать. Новость о гибели бывшей возлюбленной ослабила его.
«Бари сказал, что хочет, чтобы она запомнилась для него живой. Мы переживали за его здоровье, переживали, как он отреагирует. Он тяжело отреагировал на эту новость, он в потерянном состоянии», — сказали артисты.
Несмотря на отсутствие, продюсер прислал венок с трогательным посланием: «Лидуше, прекрасной части моей жизни».
Количество венков, которые прислали для Лидии Федосеевой-Шукшиной. Здесь видны композиции от звезд, коллег по цеху, политиков, родственников.
Близкий друг Шукшиной художник Никас Сафронов очень тепло отзывается о Лидии. Журналистам он рассказал, что дружил с актрисой 35 лет. Они вместе праздновали дни рождения, часто бывали в гостях. Ему она запомнилась добрым человеком и профессиональной актрисой.
«На самом деле она была ранимой, душевной, теплой, влюбленной в жизнь, в друзей. Не была серой, была доброй, гостеприимной, теплой. Я был у нее много раз в гостях, и я видел, как она накрывала столы и как она заботилась о гостях», — печально говорит художник.
Где похоронили Лидию Федосееву-Шукшину?
Лидия Федосеева-Шукшина упокоилась на Новодевичьем кладбище. Ее похоронили в одной могиле со вторым мужем Василием Шукшиным. Как рассказали родственники, позже супругам поставят совместный памятник.
Во время прощания дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины даже не поздоровались. Они молча прошли друг мимо друга и заняли места по разные стороны от гроба. Конфликт между сестрами длится более 10 лет: сначала они судились за наследство отца, ругались из-за ухода за матерью, а в итоге прервали общение.
Когда гроб выносили из храма, сестры крепко взялись за руки. На похоронах, которые прошли в закрытом формате, они стояли близко друг к другу. Обе не могли сдержать слез.
О том, как Москва прощалась с Лидией Федосеевой-Шукшиной, читайте в отдельном материале.