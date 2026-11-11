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Культура Онлайн-трансляция Дочери примирились на могиле матери. В Москве попрощались с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной: хроника

Дочери примирились на могиле матери. В Москве попрощались с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной: хроника

Церемония прошла в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке

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В храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке в Москве прощаются с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной. На церемонию приехали ее дочери Мария и Ольга Шукшины, бывший муж Михаил Агранович.

Андрей Кузнецов

Прибывшие на прощание близкие и знакомые актрисы переместились в храм, там началось отпевание.

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина | Источник: MSK1.RUДочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина | Источник: MSK1.RU

Дочь Лидии Федосеевой-Шукшиной Ольга Шукшина

Источник:

MSK1.RU

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Андрей Кузнецов

Дочери знаменитой актрисы Ольга и Мария Шукшины даже не стали здороваться, передает корреспондент MSK1.RU. На время отпевания они заняли места по разные стороны от гроба.

Отпевание Лидии Федосеевой-Шукшиной

Источник:

MSK1.RU

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Андрей Кузнецов

Актер Александр Цуркан назвал себя счастливым человеком, потому что бывал в доме у Лидии Федосеевой-Шукшиной. Он вспомнил, как тяжело актриса переживала смерть второго мужа, режиссера и писателя Василия Шукшина.

Актер Александр Цуркан на прощании | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUАктер Александр Цуркан на прощании | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Актер Александр Цуркан на прощании

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Андрей Кузнецов

Посетил церемонию и Александр Панкратов-Черный. Ему пришлось накричать на кого-то из публики, когда та стала просить сфотографировать и дать автограф. У гроба Федосеевой-Шукшиной, которую Панкратов знал много лет, у него подкашивались ноги — об этом он рассказал журналистам.

Когда-то актер даже в шутку называл Лидию Николаевну тещей, когда встречался с ее дочерью Ольгой.

Александр Панкратов-Черный | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RАлександр Панкратов-Черный | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.R

Александр Панкратов-Черный

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.R

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Андрей Кузнецов

Приехала также Надежда Бабкина.

Надежда Бабкина на похоронах Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1/RUНадежда Бабкина на похоронах Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1/RU

Надежда Бабкина на похоронах Федосеевой-Шукшиной

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1/RU

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Андрей Кузнецов

Дочь Лидии Николаевны Ольга Шукшина не смогла сдержать эмоций и расплакалась.

Ольга Шукшина плачет на похоронах

Источник:

MSK1.RU

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Андрей Кузнецов

Из храма вынесли гроб с актрисой, ее дочери вместе шли следом, взявшись за руки, а потом сели в разные машины.

Гроб актрисы выносят из храма | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГроб актрисы выносят из храма | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гроб актрисы выносят из храма

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Портрет юной Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUПортрет юной Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Портрет юной Федосеевой-Шукшиной

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гроб вынесли из храма, его сопровождают близкие Лидии Николаевны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГроб вынесли из храма, его сопровождают близкие Лидии Николаевны | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гроб вынесли из храма, его сопровождают близкие Лидии Николаевны

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дочери Федосеевой-Шукшиной сопровождают ее тело | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUДочери Федосеевой-Шукшиной сопровождают ее тело | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Дочери Федосеевой-Шукшиной сопровождают ее тело

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гроб занесли в автомобиль | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUГроб занесли в автомобиль | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Гроб занесли в автомобиль

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Иветта Авраамова

Бари Алибасов не приехал на похороны Лидии Федосеевой-Шукшиной

На похороны бывшей жены не пришел Бари Алибасов. Они с Лидией Федосеевой-Шукшиной были в браке с ноября 2018 по 2021 год.

Солисты «На-На» рассказали, что Бари попросту не смог приехать. Новость о гибели бывшей возлюбленной ослабила его.

Вячеслав Жеребкин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВячеслав Жеребкин | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Вячеслав Жеребкин

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Политов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Политов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Политов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

«Бари сказал, что хочет, чтобы она запомнилась для него живой. Мы переживали за его здоровье, переживали, как он отреагирует. Он тяжело отреагировал на эту новость, он в потерянном состоянии», — сказали артисты.

Несмотря на отсутствие, продюсер прислал венок с трогательным посланием: «Лидуше, прекрасной части моей жизни».

Венок от Бари Алибасова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВенок от Бари Алибасова | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Венок от Бари Алибасова

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

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Иветта Авраамова

Количество венков, которые прислали для Лидии Федосеевой-Шукшиной. Здесь видны композиции от звезд, коллег по цеху, политиков, родственников.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
+2
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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Иветта Авраамова

Близкий друг Шукшиной художник Никас Сафронов очень тепло отзывается о Лидии. Журналистам он рассказал, что дружил с актрисой 35 лет. Они вместе праздновали дни рождения, часто бывали в гостях. Ему она запомнилась добрым человеком и профессиональной актрисой.

Никас Сафронов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU&nbsp;Никас Сафронов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU&nbsp;

Никас Сафронов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU 

«На самом деле она была ранимой, душевной, теплой, влюбленной в жизнь, в друзей. Не была серой, была доброй, гостеприимной, теплой. Я был у нее много раз в гостях, и я видел, как она накрывала столы и как она заботилась о гостях», — печально говорит художник.

Никас Сафронов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU Никас Сафронов | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU 

Никас Сафронов

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU 

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Иветта Авраамова

Где похоронили Лидию Федосееву-Шукшину?

Лидия Федосеева-Шукшина упокоилась на Новодевичьем кладбище. Ее похоронили в одной могиле со вторым мужем Василием Шукшиным. Как рассказали родственники, позже супругам поставят совместный памятник.

Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
+2
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUИсточник: Артем Устюжанин / MSK1.RU
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Иветта Авраамова

Во время прощания дочери Лидии Федосеевой-Шукшиной Мария и Ольга Шукшины даже не поздоровались. Они молча прошли друг мимо друга и заняли места по разные стороны от гроба. Конфликт между сестрами длится более 10 лет: сначала они судились за наследство отца, ругались из-за ухода за матерью, а в итоге прервали общение.

Дочери актрисы склонились над могилой | Источник: StarHitДочери актрисы склонились над могилой | Источник: StarHit

Дочери актрисы склонились над могилой

Источник:

StarHit

Когда гроб выносили из храма, сестры крепко взялись за руки. На похоронах, которые прошли в закрытом формате, они стояли близко друг к другу. Обе не могли сдержать слез.

О том, как Москва прощалась с Лидией Федосеевой-Шукшиной, читайте в отдельном материале.

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Андрей КузнецовАндрей Кузнецов
Андрей Кузнецов
корреспондент MSK1.RU
Лидия Федосеева-Шукшина Похороны Прощание Мария Шукшина
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