Дочери примирились на могиле матери. В Москве попрощались с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной: хроника

Посетил церемонию и Александр Панкратов-Черный. Ему пришлось накричать на кого-то из публики, когда та стала просить сфотографировать и дать автограф. У гроба Федосеевой-Шукшиной, которую Панкратов знал много лет, у него подкашивались ноги — об этом он рассказал журналистам.

Когда-то актер даже в шутку называл Лидию Николаевну тещей, когда встречался с ее дочерью Ольгой.