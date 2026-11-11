«Нет доверия»: спецпосланник Трампа рассказал о первых итогах второго дня переговоров в Абу-Даби

Кушнер подчеркнул, что на переговорах стороны затронули все актуальные вопросы и обменялись идеями Источник: Julia Demaree Nikhinson / AP Photo

В Абу-Даби завершился второй день трехсторонних переговоров России, Украины и США. Спецпосланник президента Дональда Трампа Джаред Кушнер выступил с итогами двухдневного саммита.

По его словам, второй день саммита был непростым. Однако переговоры стали содержательными.

«Мы только что завершили второй день обсуждений. Они были очень содержательными. Это были довольно непростые обсуждения после, как мне кажется, почти восьми месяцев, в течение которых мы не встречались, но, очевидно, обсуждается много очень серьезных вопросов», — заявил Кушнер.

Кроме того, он отметил, что между сторонами нет доверия.

«Между сторонами конфликта на Украине нет доверия», — заявил Кушнер в разговоре с журналистами.

На встречах стороны затронули все актуальные вопросы и обменялись идеями. Он объявил, что завтра вместе с другим посланником Стивом Уиткоффом они отправятся в Москву для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Завтра мы со Стивом собираемся отправиться в Москву, чтобы встретиться с президентом Путиным, обсудить то, что обсуждалось сегодня, и попытаться добиться большего прогресса по некоторым вопросам, которые мы обсуждали, потому что мы видим там некоторые возможности», — сказал Кушнер.

Он надеется, что эта встреча разовьет прогресс, достигнутый в ОАЭ.

После этого спецпосланники американского лидера намерены отправиться в Дублин. Там они проведут встречу с Владимиром Зеленским, чтобы обсудить с ним некоторые идеи, которые были на повестке сегодня.