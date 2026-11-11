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Культура Всё идет по плану. Музыкант «Гражданской обороны» — о том, почему группа не теряет популярности

Всё идет по плану. Музыкант «Гражданской обороны» — о том, почему группа не теряет популярности

История сибирского панка и причины его актуальности в наше время — в видео

492
Источник:

Никита Егоров / Городские медиа

Олег Манагер Судаков — один из первых участников «Гражданской обороны» и близкий друг культового музыканта Егора Летова. В 1987–1988 годах Судаков был в группе бэк-вокалистом, соавтором нескольких текстов и первым директором «ГО».

Егор Летов родился 10 сентября 1964 года в Омске и скоропостижно скончался там же 19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет. Музыкант оставил после себя богатое наследие: более 20 альбомов и сотни песен, которые не теряют популярности и сегодня.

Песни «Гражданской обороны» до сих пор являются одними из самых любимых публикой в России. По данным сервиса «Яндекс Музыка», творчество Егора Летова имеет в месяц более 600 тысяч прослушиваний. Таким показателем могут похвастаться далеко не все нынешние звезды.

О том, почему сибирский панк до сих пор вызывает интерес у современной молодежи, а песни Летова и «ГО» знают даже те, кто родился уже после его смерти, смотрите в видео выше.

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Комментарии
2
Гость
18 часов
В начале 1990-х годов Дугин вместе с Эдуардом Лимоновым создали политическое движение, в которое вступил и лидер «Гражданской обороны» Егор Летов. Они вместе давали пресс-конференции, выступали на мероприятиях и много беседовали об истории, культуре и будущем страны.
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