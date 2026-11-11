Всё идет по плану. Музыкант «Гражданской обороны» — о том, почему группа не теряет популярности

Источник: Никита Егоров / Городские медиа

Олег Манагер Судаков — один из первых участников «Гражданской обороны» и близкий друг культового музыканта Егора Летова. В 1987–1988 годах Судаков был в группе бэк-вокалистом, соавтором нескольких текстов и первым директором «ГО».

Егор Летов родился 10 сентября 1964 года в Омске и скоропостижно скончался там же 19 февраля 2008 года в возрасте 43 лет. Музыкант оставил после себя богатое наследие: более 20 альбомов и сотни песен, которые не теряют популярности и сегодня.

Песни «Гражданской обороны» до сих пор являются одними из самых любимых публикой в России. По данным сервиса «Яндекс Музыка», творчество Егора Летова имеет в месяц более 600 тысяч прослушиваний. Таким показателем могут похвастаться далеко не все нынешние звезды.