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Культура Смерть Федосеевой-Шукшиной примирила ее дочерей после многолетнего конфликта — как это было

Смерть Федосеевой-Шукшиной примирила ее дочерей после многолетнего конфликта — как это было

Сначала сестры всю церемонию стояли по разным сторонам храма

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В Москве проходят похороны Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUВ Москве проходят похороны Федосеевой-Шукшиной | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

В Москве проходят похороны Федосеевой-Шукшиной

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дочери народной артистки РСФСР и легенды кино Лидии Федосеевой-Шукшиной сделали шаг к примирению на ее похоронах. Ольга и Мария обнялись после многолетней ссоры.

Сначала Мария и Ольга не общались друг с другом и даже не поздоровались на отпевании в храме. Но после того, как гроб с телом их матери вынесли, они шли за ним, держась за руки, несмотря на многолетний конфликт. Обе рыдали, опустив глаза, пишет Starhit.ru.

Дочери Федосеевой-Шукшиной сопровождают ее тело | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RUДочери Федосеевой-Шукшиной сопровождают ее тело | Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дочери Федосеевой-Шукшиной сопровождают ее тело

Источник:

Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ольга Шукшина плачет на похоронах

Источник:

MSK1.RU

Родственницы не общались долгое время. В какой-то момент во время панихиды Мария обняла Ольгу.

При жизни Федосеева-Шукшина мечтала о примирении дочерей. Теперь кажется, что ее желание сбылось.

«Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня всё это сложно», — откровенничала в одном из интервью легенда кино.

Актриса расстраивалась, что никак не может объединить дочерей. Она была готова пойти на всё ради их примирения.

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«Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», — рассуждала артистка при жизни.

Проститься со звездой советского кино пришли также Александр Панкратов-Черный, Никас Сафронов, солисты группы «На-На», Надежда Бабкина и многие другие известные персоны.

Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни в ночь с 6 на 7 ноября. 11 октября артистку госпитализировали в реанимацию с диагнозом «сердечная недостаточность».

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Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Там же покоится ее муж, писатель и режиссер Василий Шукшин.

Подробнее о том, как Москва прощается с народной артисткой РСФСР, мы рассказываем в этом онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Василий Шукшин Лидия Федосеева-Шукшина Москва Надежда Бабкина Никас Сафронов Мария Шукшина Культура Кино Смерть Похороны
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Комментарии
1
Гость
16 часов
примирила? ну конечно, это они еще наследство делить не стали, подождите.
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Гость
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