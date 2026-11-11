Смерть Федосеевой-Шукшиной примирила ее дочерей после многолетнего конфликта — как это было

В Москве проходят похороны Федосеевой-Шукшиной Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Дочери народной артистки РСФСР и легенды кино Лидии Федосеевой-Шукшиной сделали шаг к примирению на ее похоронах. Ольга и Мария обнялись после многолетней ссоры.

Сначала Мария и Ольга не общались друг с другом и даже не поздоровались на отпевании в храме. Но после того, как гроб с телом их матери вынесли, они шли за ним, держась за руки, несмотря на многолетний конфликт. Обе рыдали, опустив глаза, пишет Starhit.ru.

Дочери Федосеевой-Шукшиной сопровождают ее тело Источник: Артём Устюжанин / MSK1.RU

Ольга Шукшина плачет на похоронах Источник: MSK1.RU

Родственницы не общались долгое время. В какой-то момент во время панихиды Мария обняла Ольгу.

При жизни Федосеева-Шукшина мечтала о примирении дочерей. Теперь кажется, что ее желание сбылось.

«Не могу вспомнить, что случилось, как произошла ссора… У них была такая любовь! Такое счастье было смотреть на них, жить для них. А теперь ни одна, ни другая не идут навстречу друг другу. Маша не подходит к телефону, не хочет разговаривать. В общем, для меня всё это сложно», — откровенничала в одном из интервью легенда кино.

Актриса расстраивалась, что никак не может объединить дочерей. Она была готова пойти на всё ради их примирения.

«Никак не могу объединить своих девчонок. Не знаю, как это сделать, я бы на все пошла… Сколько мне осталось жить, Бог его знает. Сегодня я здесь, а завтра, может, усну и не проснусь», — рассуждала артистка при жизни.

Проститься со звездой советского кино пришли также Александр Панкратов-Черный, Никас Сафронов, солисты группы «На-На», Надежда Бабкина и многие другие известные персоны.

Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни в ночь с 6 на 7 ноября. 11 октября артистку госпитализировали в реанимацию с диагнозом «сердечная недостаточность».

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Там же покоится ее муж, писатель и режиссер Василий Шукшин.