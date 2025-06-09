Выехал на встречку: в Ярославской области в столкновении двух иномарок погибли люди. Видео

Утром 9 июня в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Около 9:55 на дороге «Углич-Некоуз-Брейтово» в Мышкинском районе столкнулись «Хендай» и «Форд».
Как рассказали в прокуратуре Ярославской области, один из водителей выехал на встречную полосу.
«Водитель автомобиля „Хендай-Санта-Фе“, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем „Форд-Фьюжн“ двигавшимся во встречном направлении», — рассказали в правоохранительных органах.
Удар был жестким, иномарки влетели лоб в лоб. От одной из машин практически ничего не осталось ее переднюю часть разворотило. Судя по кадрам с места трагедии, по дороге разбросало куски металла и пластика.
В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что уже известно о двух погибших.
«На месте работают сотрудники полиции и другие оперативные службы, информация уточняется», — рассказали правоохранители.
Прокуратура будет контролировать проверку по факту ДТП. На место аварии выезжал прокурор Мышкинского района Дмитрий Бубнов.