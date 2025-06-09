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Выехал на встречку: в Ярославской области в столкновении двух иномарок погибли люди. Видео

Правоохранители рассказали первые подробности трагедии

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9 комментариев
Смертельное ДТП произошло в Ярославской области | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.comСмертельное ДТП произошло в Ярославской области | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.com

Смертельное ДТП произошло в Ярославской области

Источник:

прокуратура Ярославской области / Vk.com

Утром 9 июня в Ярославской области произошло смертельное ДТП. Около 9:55 на дороге «Углич-Некоуз-Брейтово» в Мышкинском районе столкнулись «Хендай» и «Форд».

Как рассказали в прокуратуре Ярославской области, один из водителей выехал на встречную полосу.

«Водитель автомобиля „Хендай-Санта-Фе“, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и произвел столкновение с автомобилем „Форд-Фьюжн“ двигавшимся во встречном направлении», — рассказали в правоохранительных органах.

На место работают сотрудники органов

Источник:

прокуратура Ярославской области

Удар был жестким, иномарки влетели лоб в лоб. От одной из машин практически ничего не осталось ее переднюю часть разворотило. Судя по кадрам с места трагедии, по дороге разбросало куски металла и пластика.

От одной из машин почти ничего не осталось | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.comОт одной из машин почти ничего не осталось | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.com

От одной из машин почти ничего не осталось

Источник:

прокуратура Ярославской области / Vk.com

На место выехали медики скорой помощи | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.comНа место выехали медики скорой помощи | Источник: прокуратура Ярославской области / Vk.com

На место выехали медики скорой помощи

Источник:

прокуратура Ярославской области / Vk.com

В управлении МВД по Ярославской области рассказали, что уже известно о двух погибших.

«На месте работают сотрудники полиции и другие оперативные службы, информация уточняется», — рассказали правоохранители.

Прокуратура будет контролировать проверку по факту ДТП. На место аварии выезжал прокурор Мышкинского района Дмитрий Бубнов.

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Алина Шибаева
Специальный корреспондент
ДТП Прокуратура Полиция Погибшие в аварии
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Комментарии
9
Гость
9 июня, 12:24
Снова эти поносы за рулем. А страдают невинные люди.
Гость
9 июня, 13:24
Куда оно так торопилось, что не успело?
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