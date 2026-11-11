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Культура Дочь, внучка и правнук не приехали на похороны Федосеевой-Шукшиной — что случилось

Дочь, внучка и правнук не приехали на похороны Федосеевой-Шукшиной — что случилось

Сегодня близкие прощаются с легендой кино в Москве

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На прощании с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке собрались только ее дочери от Василия Шукшина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUНа прощании с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке собрались только ее дочери от Василия Шукшина | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

На прощании с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке собрались только ее дочери от Василия Шукшина

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня в Москве проходят похороны легенды кино Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ее старшая дочь не приехала на прощание. Вместе с ней на панихиде в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке отсутствуют внучка и правнук актрисы.

Старшая дочь Анастасия Воронина-Франсишку приехать на прощание с матерью не смогла. Известно, что она живет в Египте, а поездку в Москву осложняет украинское гражданство. Дочь Лидии Ольга рассказала, что у сестры могут возникнуть трудности при прохождении пограничного контроля, сообщают наши коллеги из Starhit.ru.

По той же причине на похороны не приехали внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Лаура и ее сын (правнук актрисы). Как сообщает Telegram-канал Shot, они живут в Киеве.

На прощание с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке собрались ее дочери от Василия Шукшина. Они приехали одни из первых. Ольга заняла место рядом с гробом матери. Мария стояла по другую сторону и с сестрой не пересекалась, они даже не поздоровались.

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На церемонию приехали Никас Сафронов, Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева, третий муж Михаил Агранович, Галина Бокашевская, Сергей Никоненко, группа «На-На», двоюродная сестра Татьяна Парамонова и другие.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни в ночь с 6 на 7 ноября. По данным СМИ, 11 октября артистку госпитализировали в реанимацию с диагнозом «сердечная недостаточность».

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Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Там же покоится ее муж, писатель и режиссер Василий Шукшин.

Подробнее о том, как в Москве прощаются с народной артисткой РСФСР, мы рассказываем в этом онлайн-репортаже.

ПО ТЕМЕ
Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
Василий Шукшин Египет Киев Лидия Федосеева-Шукшина Москва Похороны Кино Культура Смерть
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