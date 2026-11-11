Дочь, внучка и правнук не приехали на похороны Федосеевой-Шукшиной — что случилось

На прощании с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке собрались только ее дочери от Василия Шукшина Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Сегодня в Москве проходят похороны легенды кино Лидии Федосеевой-Шукшиной. Ее старшая дочь не приехала на прощание. Вместе с ней на панихиде в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке отсутствуют внучка и правнук актрисы.

Старшая дочь Анастасия Воронина-Франсишку приехать на прощание с матерью не смогла. Известно, что она живет в Египте, а поездку в Москву осложняет украинское гражданство. Дочь Лидии Ольга рассказала, что у сестры могут возникнуть трудности при прохождении пограничного контроля, сообщают наши коллеги из Starhit.ru.

По той же причине на похороны не приехали внучка Лидии Федосеевой-Шукшиной Лаура и ее сын (правнук актрисы). Как сообщает Telegram-канал Shot, они живут в Киеве.

На прощание с актрисой в храме Воскресения Словущего на Успенском Вражке собрались ее дочери от Василия Шукшина. Они приехали одни из первых. Ольга заняла место рядом с гробом матери. Мария стояла по другую сторону и с сестрой не пересекалась, они даже не поздоровались.

На церемонию приехали Никас Сафронов, Александр Панкратов-Черный, Лариса Лужина, Людмила Зайцева, третий муж Михаил Агранович, Галина Бокашевская, Сергей Никоненко, группа «На-На», двоюродная сестра Татьяна Парамонова и другие.

Лидия Федосеева-Шукшина умерла на 89-м году жизни в ночь с 6 на 7 ноября. По данным СМИ, 11 октября артистку госпитализировали в реанимацию с диагнозом «сердечная недостаточность».

Актрису похоронят на Новодевичьем кладбище в Москве. Там же покоится ее муж, писатель и режиссер Василий Шукшин.