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Зима Голодные и разъяренные? Грозит ли России нашествие медведей-шатунов этой зимой

Голодные и разъяренные? Грозит ли России нашествие медведей-шатунов этой зимой

И впадут ли они в спячку

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Будет ли нашествие медведей-шатунов этой зимой? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUБудет ли нашествие медведей-шатунов этой зимой? | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Будет ли нашествие медведей-шатунов этой зимой?

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Голодный медведь, не залегший в спячку, — один из самых опасных хищников. На фоне сообщений о том, что летом и осенью звери часто выходили к населенным пунктам по всей стране, в соцсетях и СМИ стали появляться пугающие прогнозы: предстоящей зимой регион якобы могут захлестнуть встречи с медведями-шатунами. Неужели хищники действительно рискуют остаться без зимнего сна и могут продолжить кошмарить жителей сел и городов? На эти вопросы NGS22.RU ответила преподаватель АлтГУ, кандидат биологических наук Елена Шапетько.

Почему медведи могут не залечь в спячку?

Основной причиной, по которой хищник рискует превратиться в шатуна, эксперт называет дефицит жировых запасов. Если зверь не успел накопить достаточно жира за сезон, природный механизм сна даст сбой. При этом хищник до последнего будет пытаться обустроить себе лежку — под густыми нижними ветками елей или в буреломе. Помешать ему улечься спать, помимо недостаточной массы тела, может только аномально теплая зима, но, например, в Сибири такой сценарий, по словам эксперта, маловероятен.

Еще один опасный фактор — внешнее беспокойство.

— Сон у медведя неглубокий: у него работают все органы чувств, он слышит происходящее снаружи и может перемещаться внутри берлоги. Если его потревожат или напугают, например те же охотники, то он вылезет в состоянии сильнейшего стресса и повторно залечь уже не сможет.

Сон у медведя во время спячки, по словам Елены Васильевны, неглубокий | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RUСон у медведя во время спячки, по словам Елены Васильевны, неглубокий | Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Сон у медведя во время спячки, по словам Елены Васильевны, неглубокий

Источник:

Владислав Лоншаков / E1.RU

Именно такой испуганный и голодный зверь станет смертельно опасным. По глубокому снегу в тайге увесистому животному передвигаться будет трудно, поэтому оно будет устремляться на открытые пространства — к дорогам и окраинам сел, в том числе и из-за своей немного ленивой природы и натуры собирателей. Там ему будет гораздо легче найти пропитание.

Массовых выходов не будет?

При этом, по мнению Елены Шапетько, заявления о грядущем нашествии шатунов сильно преувеличены. Выходы животных к людям уже пошли на спад, а сами хищники постепенно уходят вглубь тайги.

— Думаю, это абсолютный бред. Сейчас они уже не так активно появляются около человеческого жилья, значит, где-то поднаелись, набрали вес и начинают уходить в лес в поисках места для берлоги. Поэтому я сомневаюсь, что будут массовые случаи выходов к людям. Да, какие-то отдельные особи могут и не уйти в спячку, но их точно будет немного. Если посмотреть на кадры, которые появляются в соцсетях, там нет медведей в состоянии истощения, у которых совсем «переклинило» голову. Они могут быть не слишком упитанными, но не находятся при этом на последнем издыхании.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RUИсточник: Александр Ощепков / NGS.RU
Источник:
Александр Ощепков / NGS.RU

Снижению активности способствует не только осеннее похолодание, но и природные инстинкты, а также меры безопасности: отстрел и отпугивание вынуждают зверей возвращаться в естественную среду обитания. При этом привычка выходить к людям во многом формируется воспитанием. Медвежата полностью копируют поведение матери — если медведица идет за добычей в село, с высокой вероятностью ее потомство в будущем будет считать это нормой.

Популяция растет

По словам Елены Васильевны, с советских времен численность медведей в России увеличилась в несколько раз — животные отличаются высокой плодовитостью и приносят в помете до 3–5 медвежат, промышленная охота на них сейчас практически не ведется из-за отсутствия спроса на шкуры и желчь, из-за чего популяция разрастается.

— Человек всё активнее осваивает дикую природу, поэтому не пересечься с медведем становится всё сложнее. Кроме того, хищники, обитающие рядом с сельскохозяйственными полями или лесозаготовками, со временем привыкают к постоянному бытовому шуму. Поэтому звук работающих тракторов и комбайнов их совершенно не пугает, хотя человека при этом они продолжают опасаться, но даже в зимний период лучше не пренебрегать средствами защиты, потому что они вполне способны, если что, насторожить животное и выиграть перед ним пару секунд, — подытожила Шапетько.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RUИсточник: Евгений Софийчук / NGS55.RU
Источник:

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ранее NGS22.RU разговаривал с председателем «Союза охотников Сибири» Евгением Горских, который рассказал, что проблема с медведями назревала годами: в лесах постепенно становилось все больше копытных, а за ними начала еще активнее разрастаться и популяция хищников.

— Есть мнение, что медведи все чаще выходят к селам из-за вырубки лесов или свалок — я так не считаю. Тайги меньше не стало. Просто лес перенаселен животными. Одному взрослому самцу требуется от 70 до 400 квадратных километров территории. Когда медведей становится слишком много, сильные особи выгоняют молодых и слабых. Им не хватает еды, поэтому они просто вынуждены идти ближе к людям. К тому же из-за сокращения сел и зарастания старых полей ареал обитания хищников только расширяется.

ПО ТЕМЕ
Полина ШевчуковаПолина Шевчукова
Полина Шевчукова
корреспондент
Медведь-шатун Голод Зима
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Комментарии
6
Гость
15 часов
Автомеханикам просьба шатуны не выбрасывать 🤣
Гость
17 часов
Единая россия атакует
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Гость
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