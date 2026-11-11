Голодные и разъяренные? Грозит ли России нашествие медведей-шатунов этой зимой

Будет ли нашествие медведей-шатунов этой зимой? Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Голодный медведь, не залегший в спячку, — один из самых опасных хищников. На фоне сообщений о том, что летом и осенью звери часто выходили к населенным пунктам по всей стране, в соцсетях и СМИ стали появляться пугающие прогнозы: предстоящей зимой регион якобы могут захлестнуть встречи с медведями-шатунами. Неужели хищники действительно рискуют остаться без зимнего сна и могут продолжить кошмарить жителей сел и городов? На эти вопросы NGS22.RU ответила преподаватель АлтГУ, кандидат биологических наук Елена Шапетько.

Почему медведи могут не залечь в спячку?

Основной причиной, по которой хищник рискует превратиться в шатуна, эксперт называет дефицит жировых запасов. Если зверь не успел накопить достаточно жира за сезон, природный механизм сна даст сбой. При этом хищник до последнего будет пытаться обустроить себе лежку — под густыми нижними ветками елей или в буреломе. Помешать ему улечься спать, помимо недостаточной массы тела, может только аномально теплая зима, но, например, в Сибири такой сценарий, по словам эксперта, маловероятен.

Еще один опасный фактор — внешнее беспокойство.

— Сон у медведя неглубокий: у него работают все органы чувств, он слышит происходящее снаружи и может перемещаться внутри берлоги. Если его потревожат или напугают, например те же охотники, то он вылезет в состоянии сильнейшего стресса и повторно залечь уже не сможет.

Сон у медведя во время спячки, по словам Елены Васильевны, неглубокий Источник: Владислав Лоншаков / E1.RU

Именно такой испуганный и голодный зверь станет смертельно опасным. По глубокому снегу в тайге увесистому животному передвигаться будет трудно, поэтому оно будет устремляться на открытые пространства — к дорогам и окраинам сел, в том числе и из-за своей немного ленивой природы и натуры собирателей. Там ему будет гораздо легче найти пропитание.

Массовых выходов не будет?

При этом, по мнению Елены Шапетько, заявления о грядущем нашествии шатунов сильно преувеличены. Выходы животных к людям уже пошли на спад, а сами хищники постепенно уходят вглубь тайги.

— Думаю, это абсолютный бред. Сейчас они уже не так активно появляются около человеческого жилья, значит, где-то поднаелись, набрали вес и начинают уходить в лес в поисках места для берлоги. Поэтому я сомневаюсь, что будут массовые случаи выходов к людям. Да, какие-то отдельные особи могут и не уйти в спячку, но их точно будет немного. Если посмотреть на кадры, которые появляются в соцсетях, там нет медведей в состоянии истощения, у которых совсем «переклинило» голову. Они могут быть не слишком упитанными, но не находятся при этом на последнем издыхании.

Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Снижению активности способствует не только осеннее похолодание, но и природные инстинкты, а также меры безопасности: отстрел и отпугивание вынуждают зверей возвращаться в естественную среду обитания. При этом привычка выходить к людям во многом формируется воспитанием. Медвежата полностью копируют поведение матери — если медведица идет за добычей в село, с высокой вероятностью ее потомство в будущем будет считать это нормой.

Популяция растет

По словам Елены Васильевны, с советских времен численность медведей в России увеличилась в несколько раз — животные отличаются высокой плодовитостью и приносят в помете до 3–5 медвежат, промышленная охота на них сейчас практически не ведется из-за отсутствия спроса на шкуры и желчь, из-за чего популяция разрастается.

— Человек всё активнее осваивает дикую природу, поэтому не пересечься с медведем становится всё сложнее. Кроме того, хищники, обитающие рядом с сельскохозяйственными полями или лесозаготовками, со временем привыкают к постоянному бытовому шуму. Поэтому звук работающих тракторов и комбайнов их совершенно не пугает, хотя человека при этом они продолжают опасаться, но даже в зимний период лучше не пренебрегать средствами защиты, потому что они вполне способны, если что, насторожить животное и выиграть перед ним пару секунд, — подытожила Шапетько.

Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Ранее NGS22.RU разговаривал с председателем «Союза охотников Сибири» Евгением Горских, который рассказал, что проблема с медведями назревала годами: в лесах постепенно становилось все больше копытных, а за ними начала еще активнее разрастаться и популяция хищников.