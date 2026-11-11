Режут глаза и разбивают лицо молотком. Российскую молодежь захлестнул опасный тренд на красоту

Главный представитель луксмаксинга в России раскрыл тренды на красоту Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

Молодежь по всему миру захлестнул опасный тренд на луксмаксинг. Молодые мужчины и девушки в попытках добиться внешности, как у идеальных сгенерированных GPT-чатом людей, готовы довести себя до инвалидности. Они удаляют себе ребра, бьют молотком по скулам и разрезают глаза — и всё для того, чтобы их внешность хотя бы на немного приблизилась к совершенству. Но врачи, глядя на всё это, уже начали бить тревогу, ведь не все тренды «на красоту» реально воплотить в жизни, а некоторые из них и вовсе очень опасны.

Если еще недавно тюнингом своей внешности в основном были озадачены девушки, то сейчас всё чаще мужчины прибегают к косметическим и даже пластическим методам красоты. Теперь сильная половина человечества стремится к идеальным пропорциям тела, тонким чертам лица и отслеживает различные тренды.

Егор Настоящий помешан на своей внешности. Он говорит, что в мире луксмаксинга ценится сухое лицо с минимальным процентом жира. Это дает рельефные скулы и четкую линию челюсти Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

— Я был очень отекшим, обрюкшим. У меня висел второй подбородок, потому что я был геймером и четыре года сидел, согнувшись. Прыщи. Прическа вообще не та, — вспоминает себя главный луксмаксер России Егор Настоящий в шоу «Что я наделала» (16+). — Начал я, естественно, с лечения акне. Это была моя самая ужасная боль. Убирать отечность, подбирать прическу. Мне от моего деда передалось облысение. У меня на макушке уже выпадают волосы. Я, конечно, работал с трихологом, остановил процесс. Теперь я качественно сплю. Много занимаюсь спортом. Хожу часто в баню, сижу на определенной диете. Я почти отказался от сладкого, соленого, контролирую баланс натрия, калия.

Представители движения looksmaxxing просто повернуты на улучшении внешности. Причем они часто не могут смириться даже с тем, на что сами повлиять почти не могут. Например, на форму глаз или головы. Луксмаксеры не просто ориентируются на свои ощущения «нравится/не нравится», они оценивают внешность через GPT-чаты.

Егор Настоящий сидит на жесткой диете, совсем не пьет алкоголь и следит за здоровьем, чтобы быть идеально красивым Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

По словам Егора Настоящего, мир луксмаксера и правда невероятно сложный. Один из самых жестких пунктов красоты — рост. Например, есть своя таблица для молодых мужчин. До 170 см — это в их терминологии «карлик даже не начинал».

— Люди думают, что при росте 175 см нужно идти аппарат Елизарова ставить — это когда тебе ломают кость, вставляют специальное приспособление, которым каждый день кость на 1 мм удлиняют, — рассказывает блогер в программе.

При таких жестких требованиях, кажется, можно сойти с ума. Поэтому даже в этом движении молодежи появились различные форматы.

— В осознанном луксмаксинге цель номер один — просто быть счастливым. Желательно еще, чтобы карьера была. Какой-то там большой бизнес, компания, команда. И потом там уже параллельно луксмаксишься, потому что этому времени много уделять нельзя. А если будешь, то ты с ума сойдешь, одержимым станешь, и это тебя съест. Ты просто будешь как закомплексованная девочка. Вот и всё.

Так луксмаксинг поделился на софтмаксинг (безопасные и общедоступные методы: уход за кожей, подбор стрижки и одежды, спорт и т. д.) и хардмаксинг (косметология, ортодонтия, пластическая хирургия).

Результат модного боунсмэшинга — когда молотком ломают скулы ради красоты Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

Один из самых шокирующих трендов среди тех, кто придерживается более радикальных мер, это пожалуй — bonesmashing (дробление костей).

Юноши по всему миру начали бить по лицу молотком, чтобы добиться более скульптурного и четкого очерченного контура лица, линии челюсти и скул. Видимо, кто-то из луксмаксеров подсмотрел идею в травматологии.

Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

— Есть такой закон Вольфа. Если надкостницу травмировать, она становится толще и больше. И в результате того, что она становится толще, у нас увеличивается проекция нижнего орбитального края, скуловой дуги, угла челюсти, подбородка. В медицине этот принцип действительно работает. В аппарате Елизарова ювелирные хирургические методы не имеют ничего общего с ударами молотка по лицу. Ни с того ни с сего, чтоб вдруг кость начала расти. Да не будет она расти. Чтобы костные мозоли образовались, надо, чтобы кости были сломаны. Если они себе сломали нижнюю челюсть в пределах зубного ряда, они есть не смогут, говорить не смогут и так далее, — объясняет врач в шоу.

Блогера, известного как акула, разоблачили врачи. Они говорят, что он добился таких форм лица не путем ударов молотком по лицу, а косметологией Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

Еще один шокирующий тренд — айсмаксинг. Это когда люди пытаются передать форму глаз, зачастую даже без помощи хирургов. Мужчины пытаются добиться эффекта «глаза охотника».

— Ради таких глаз в сообществе существует целый набор операций. И ладно бы еще шли к хирургам. Некоторые умудряются кроить себя самостоятельно. Режут уголки глаз для более охотничьего их вида, — рассказывает Егор Настоящий про очередного луксмаксера.

Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

Тренд на хищный взгляд пришел в Россию из Америки. Удивительно, что в это же время Китай и Корею захлестнула мода на огромные аниме-глаза. Там девушки и мужчины просят хирургов срезать верхнее веко и кожу вокруг глаз. В результате жертвы таких операций толком ни моргнуть, ни глаза закрыть не могут. И у них есть реальная угроза ослепнуть.

Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

Среди женщин в России тоже достаточно луксмаксеров. Одна из самых ярких представительниц — треш-блогер Фрося. Девушка тоже постоянно демонстрирует опасные методы достижения совершенства.

Она без врача пыталась сделать себе улыбку Джокера, разрезав рот.

Блогер Фрося следит за всеми трендами и пробует их на себе Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

Она шокировала всех, разрезав себе рот ради тренда Источник: кадр из выпуска шоу «Что я наделала» (16+) на канале «Пятница», 2026

— Я увидела вообще изначально, что это тренд какой-то, вот с Запада он, видимо, пошел. Я тоже решила снять видео на эту тему. Когда человек открывает рот, есть тут чуть-чуть какая-то кожа, вот эту кожу я и срезала здесь. И это действительно добавило чуть-чуть как бы какую-то более широкую улыбку, но это не сильно видно всё равно, — рассказывает Дарья Умнова, известная в соцсетях под псевдонимом Фрося.

Она же призналась, что процесс заживления оказался болезненным, неприятным и совсем неэстетичным.