В Ярославле на 4 миллиона оштрафовали бывшего главного инженера пивзавода

Главный инженер пивзавода в Ярославле брал деньги за покровительство и содействие в тендерах Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле на 4,2 миллиона рублей оштрафовали бывшего главного инженера пивзавода. Как сообщили во Фрунзенском районном суде 10 ноября, он систематически получал переводы за общее покровительство и содействие при заключении тендерных процедур.

«С декабря 2019 года по февраль 2024 года он <…> согласовывал фиктивные результаты тендерных процедур, в которых в качестве победителей конкурентной закупки выступали два юридических лица, подписывал договоры и соглашения с данными организациями за систематическое денежное вознаграждение», — прокомментировали в суде.

За незаконное получение коммерческого подкупа в особо крупном размере бывшего главного инженера филиала ООО «Пивоваренная компания „Балтика“» — «Пивзавод „Ярпиво“» приговорили к штрафу.

«Суд приговорил главного инженера к наказанию в виде штрафа в размере 4,2 миллиона рублей. Также судом постановлено конфисковать у осужденного денежную сумму, соответствующую фактически полученному предмету коммерческого подкупа — 4 миллиона 66 тысяч рублей», — прокомментировали в суде.

До выплаты штрафа и конфискации имущества суд также наложил арест на недвижимость.

В самой компании уточнили, что сотрудник больше не работает в штате.

« „Балтика“ не комментирует процессуальные действия судебных и правоохранительных органов, в том числе в отношении бывших сотрудников компании», — сообщили в пресс-службе компании.