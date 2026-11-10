Недвижимость
Знакомства
Погода
Телепрограмма
Афиша
Гороскоп
Курсы валют
Пробки
ZODY
Игры
Промокоды
RU76
Погода

Сейчас+2°C

Сейчас в Ярославле
Погода+2°

пасмурно, без осадков

ощущается как -1

0 м/c,

 750мм 75%
Подробнее
1 Пробки
USD 82,66
EUR 92,70
Неадекват порезал девушку в «КБ»
Новые камеры
Приговор за смертельное ДТП
Каталог новостроек Ярославля
Мусорные перестановки
Что сейчас с пешеходным центром
Какой будет зима
Криминал В Ярославле на 4 миллиона оштрафовали бывшего главного инженера пивзавода

В Ярославле на 4 миллиона оштрафовали бывшего главного инженера пивзавода

Что он сделал

1 796
Главный инженер пивзавода в Ярославле брал деньги за покровительство и содействие в тендерах | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RUГлавный инженер пивзавода в Ярославле брал деньги за покровительство и содействие в тендерах | Источник: Анастасия Вязигина / 76.RU

Главный инженер пивзавода в Ярославле брал деньги за покровительство и содействие в тендерах

Источник:

Анастасия Вязигина / 76.RU

В Ярославле на 4,2 миллиона рублей оштрафовали бывшего главного инженера пивзавода. Как сообщили во Фрунзенском районном суде 10 ноября, он систематически получал переводы за общее покровительство и содействие при заключении тендерных процедур.

«С декабря 2019 года по февраль 2024 года он <…> согласовывал фиктивные результаты тендерных процедур, в которых в качестве победителей конкурентной закупки выступали два юридических лица, подписывал договоры и соглашения с данными организациями за систематическое денежное вознаграждение», — прокомментировали в суде.

За незаконное получение коммерческого подкупа в особо крупном размере бывшего главного инженера филиала ООО «Пивоваренная компания „Балтика“» — «Пивзавод „Ярпиво“» приговорили к штрафу.

«Суд приговорил главного инженера к наказанию в виде штрафа в размере 4,2 миллиона рублей. Также судом постановлено конфисковать у осужденного денежную сумму, соответствующую фактически полученному предмету коммерческого подкупа — 4 миллиона 66 тысяч рублей», — прокомментировали в суде.

До выплаты штрафа и конфискации имущества суд также наложил арест на недвижимость.

В самой компании уточнили, что сотрудник больше не работает в штате.

«„Балтика“ не комментирует процессуальные действия судебных и правоохранительных органов, в том числе в отношении бывших сотрудников компании», — сообщили в пресс-службе компании.

Ранее стало известно о попытке бывшего владельца вернуть «Дом с атлантами».

ПО ТЕМЕ
Анастасия ВязигинаАнастасия Вязигина
Анастасия Вязигина
заместитель главного редактора 76.RU
Главный инженер Завод Покровительство
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY1
Удивление
TYPE_SURPRISED2
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
23
Гость
21 час
Я правильно понял, доход от взяток 4млн. 66 тысяч, а штраф 4,2млн. В итоге только 134т.р он заплатит и все, свободен.
Гость
21 час
Взялся сам за эти договора не нашел на кого свалить глупец
Читать все комментарии
Гость
ТОП 5
Мнение
«Купил фарш по 200 рублей, налепил котлет и озолотился». Ресторанный эксперт жестко раскритиковала домашних поваров и кондитеров
Ульяна Рассошкина
Эксперт в ресторанном бизнесе
Мнение
«Понимаю, что делаю фигню, но делаю»: 42-летняя редактор едва не лишилась сбережений под гипнозом «инспектора ФСБ» — что ее остановило
Миледи Винтер
Мнение
Что в России «модно и дорого», в Азии — дешевый ширпотреб. Шопоголик — о том, как закупается в Китае на год вперед
Лейсан Загитова
Мнение
Дело не только в холестерине: кардиолог разоблачила миф о «чистке сосудов за месяц» и рассказала, как избежать инсульта
Екатерина Воронова
Мнение
Haval и Chery днем с огнем не сыщешь: туристка рассказала, на чем на самом деле ездят китайцы
Лейсан Загитова
Рекомендуем