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Происшествия Горели несколько квартир: назвали предварительную причину пожара в десятиэтажке за Волгой

Горели несколько квартир: назвали предварительную причину пожара в десятиэтажке за Волгой

Огонь вспыхнул в Ярославле днем 22 июня

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Загорелась квартира в жилом доме | Источник: «Жесть Ярославль» / TelegramЗагорелась квартира в жилом доме | Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

Загорелась квартира в жилом доме

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

В МЧС назвали предварительную причину пожара в многоквартирном жилом доме на улице Краноборской, 37 в Заволжском районе Ярославля. Там в одной из квартир на первом этаже вспыхнул огонь днем 22 июня 2026 года.

«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за теплового разгона аккумуляторной батареи электровелосипеда. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

50 жильцов дома во время пожара эвакуировали. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали 25 спасателей и семь единиц техники МЧС.

Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия

Источник:

«Жесть Ярославль» / Telegram

«Огнем уничтожены и повреждены пять балконов на площади 18 квадратных метров, закопчены стены и потолки в пяти квартирах на общей площади 92 квадратных метра», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Спасатели напоминают:

  • следует использовать только сертифицированные заводские зарядные устройства;

  • не рекомендуется использовать зарядки с видимыми повреждениями;

  • не следует оставлять без присмотра на зарядке пауэрбанки, телефоны, электросамокаты, гироскутеры и другие устройства;

  • не рекомендуется заряжать гаджеты ночью;

  • не стоит класть телефоны под подушку и оставлять их на зарядке на поверхностях, которые могут легко загореться;

  • после полной зарядки устройство следует отключить от сети;

  • рекомендуется установить в помещении пожарный извещатель;

  • зарядные устройства, не подключенные к гаджетам, следует отключать от розетки.

Так выгядят последствия пожара | Источник: МЧС Ярославской области / MAXТак выгядят последствия пожара | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Огонь повредил и болкон | Источник: МЧС Ярославской области / MAXОгонь повредил и болкон | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Все сгорело то тла | Источник: МЧС Ярославской области / MAXВсе сгорело то тла | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
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Из-за пожара в квартирах разбились окна | Источник: МЧС Ярославской области / MAXИз-за пожара в квартирах разбились окна | Источник: МЧС Ярославской области / MAX
Всего пять квартир повредились из-за пожара | Источник: МЧС Ярославской области / MAXВсего пять квартир повредились из-за пожара | Источник: МЧС Ярославской области / MAX

Это уже второй случай пожара из-за блока питания электровелосипеда в Ярославле. 19 июня в доме на Машиностроителей вспыхнул огонь, в котором погиб 78-летний дедушка. Предварительной причиной этого ЧП тоже назвали аккумулятор, который слишком долго стоял на подзарядке.

ПО ТЕМЕ
Кристина ГеворкянКристина Геворкян
Кристина Геворкян
корреспондент
Пожар Жилой дом МЧС
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