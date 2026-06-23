Горели несколько квартир: назвали предварительную причину пожара в десятиэтажке за Волгой

В МЧС назвали предварительную причину пожара в многоквартирном жилом доме на улице Краноборской, 37 в Заволжском районе Ярославля. Там в одной из квартир на первом этаже вспыхнул огонь днем 22 июня 2026 года.
«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за теплового разгона аккумуляторной батареи электровелосипеда. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.
50 жильцов дома во время пожара эвакуировали. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали 25 спасателей и семь единиц техники МЧС.
«Огнем уничтожены и повреждены пять балконов на площади 18 квадратных метров, закопчены стены и потолки в пяти квартирах на общей площади 92 квадратных метра», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.
Спасатели напоминают:
следует использовать только сертифицированные заводские зарядные устройства;
не рекомендуется использовать зарядки с видимыми повреждениями;
не следует оставлять без присмотра на зарядке пауэрбанки, телефоны, электросамокаты, гироскутеры и другие устройства;
не рекомендуется заряжать гаджеты ночью;
не стоит класть телефоны под подушку и оставлять их на зарядке на поверхностях, которые могут легко загореться;
после полной зарядки устройство следует отключить от сети;
рекомендуется установить в помещении пожарный извещатель;
зарядные устройства, не подключенные к гаджетам, следует отключать от розетки.
Это уже второй случай пожара из-за блока питания электровелосипеда в Ярославле. 19 июня в доме на Машиностроителей вспыхнул огонь, в котором погиб 78-летний дедушка. Предварительной причиной этого ЧП тоже назвали аккумулятор, который слишком долго стоял на подзарядке.