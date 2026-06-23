Горели несколько квартир: назвали предварительную причину пожара в десятиэтажке за Волгой

Загорелась квартира в жилом доме Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

В МЧС назвали предварительную причину пожара в многоквартирном жилом доме на улице Краноборской, 37 в Заволжском районе Ярославля. Там в одной из квартир на первом этаже вспыхнул огонь днем 22 июня 2026 года.

«Дознаватели МЧС России предварительно установили, что пожар мог произойти из-за теплового разгона аккумуляторной батареи электровелосипеда. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

50 жильцов дома во время пожара эвакуировали. Никто не пострадал. Возгорание ликвидировали 25 спасателей и семь единиц техники МЧС.

Очевидцы в соцсетях поделились кадрами с места происшествия Источник: «Жесть Ярославль» / Telegram

«Огнем уничтожены и повреждены пять балконов на площади 18 квадратных метров, закопчены стены и потолки в пяти квартирах на общей площади 92 квадратных метра», — уточнили в ГУ МЧС России по Ярославской области.

Спасатели напоминают: следует использовать только сертифицированные заводские зарядные устройства;

не рекомендуется использовать зарядки с видимыми повреждениями;

не следует оставлять без присмотра на зарядке пауэрбанки, телефоны, электросамокаты, гироскутеры и другие устройства;

не рекомендуется заряжать гаджеты ночью;

не стоит класть телефоны под подушку и оставлять их на зарядке на поверхностях, которые могут легко загореться;

после полной зарядки устройство следует отключить от сети;

рекомендуется установить в помещении пожарный извещатель;

зарядные устройства, не подключенные к гаджетам, следует отключать от розетки.

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