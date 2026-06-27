Турист из России погиб на Кипре — тело мужчины нашли случайные прохожие. Что произошло?

Трагедия произошла в морской акватории Энаэриос Источник: Мария Черных / E1.RU

57-летний турист из России погиб на Кипре. Инцидент произошел в городе Лимасол. Об этом сообщает издание In-Cyprus.

Трагедия произошла в субботу утром в морской акватории Энаэриос — популярном районе для купания и прогулок на побережье Кипра. Случайные прохожие обнаружили тело без сознания в воде около 08:00 по местному времени (совпадает с московским). Очевидцы вызвали на место спасателей и скорую помощь. Медики доставили мужчину в одну из клиник Лимасола, однако спасти его не удалось — позже врачи констатировали смерть.

Власти Республики Кипр подтвердили гибель россиянина. Дипломаты уже проинформировали посольство РФ в Никосии о случившемся.

«Кипрские власти известили нас о смерти российского гражданина. Мы изучаем обстоятельства произошедшего», — заявили ТАСС в российском диппредставительстве.

Полиция Республики Кипр начала расследование. Правоохранители выясняют все детали произошедшего: как мужчина оказался в воде, находился ли он там один и что могло стать причиной потери сознания.