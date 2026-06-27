Дрон ударил по одному из главных символов Ростовской области: есть раненые

На территории музея «Самбекские высоты» в Ростовской области упал беспилотник. Пострадали люди, сообщил губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь.
«Самбекские высоты» — это народный военно-исторический музейный комплекс в Ростовской области. Комплекс создан в память о советских воинах, которые в 1943 году прорывали немецкую линию обороны «Миус-фронт» недалеко от села Самбек (Неклиновский район). Это позволило освободить Таганрог и завершить освобождение Ростовской области.
История места началась в 1980 году: тогда на самой высокой точке, среди остатков окопов и блиндажей, открыли Мемориал Славы. Его авторы — скульптор Э. Шамилов и архитекторы В. И. и И. В. Григор. Две подковообразные бетонные стены символизируют 130-ю и 416-ю стрелковые дивизии (получившие почетное наименование «Таганрогских»), а в центре — чаша Вечного огня.
«Случилось большое горе. Только что в результате воздушной атаки зафиксировано попадание БПЛА на территорию музея „Самбекские высоты“. По предварительной информации, есть пострадавшие, данные уточняются», — написал глава региона в своем Telegram-канале.
Сейчас на месте происшествия работают сотрудники экстренных служб и медики. Вся информация о пострадавших и последствия уточняются. Детонации и пожара не зафиксировано.
Обновлено 13:43 (мск): При атаке по музею пострадали 11 человек. По информации главы региона, удар пришелся по инфоцентру, экспозиция не пострадала.