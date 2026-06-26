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Происшествия Закрыла собой сына: на россиянку рухнула стена во время землетрясения в Венесуэле. История чудесного спасения

Закрыла собой сына: на россиянку рухнула стена во время землетрясения в Венесуэле. История чудесного спасения

Женщина с ребенком оказались под завалами обрушившегося дома

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В землетрясении погибли 920 человек | Источник: Maxwell Briceno / REUTERSВ землетрясении погибли 920 человек | Источник: Maxwell Briceno / REUTERS

В землетрясении погибли 920 человек

Источник:

Maxwell Briceno / REUTERS

Россиянка Ольга Павлова попала в мощное землетрясение в Венесуэле. Во время толчков на нее с сыном рухнула стена их квартиры. К счастью, им удалось выбраться из-под завалов.

Ольга жила на девятом этаже в Ла-Гуайре прямо у моря. Россиянка общалась по телефону со своей подругой, а ее сын спал в соседней комнате, когда началось землетрясение. Как рассказывает женщина, дом начал шататься, она тут же бросилась к ребенку, но выбежать на улицу уже не успела.

«Мы выбегаем, и на нас падает стена. В этот момент я сажусь и закрываю всем своим телом ребенка. Стена падает на другую стену, и просто чудом в двух сантиметрах от головы моего ребенка останавливается. Я понимаю, что мы зажаты. Если мы останемся, то будем под завалами», — рассказала Ольга в интервью «РЕН ТВ».

Основной выход оказался заблокирован. Чтобы спастись, матери с ребенком пришлось пробираться сквозь узкое пространство в обломках через кирпичи и разбитые стекла.

«И когда я добегаю вот уже прямо до последнего этажа, выхожу на улицу, и просто понимаю, что там уже навстречу ко мне бежали соседи. Я начинаю падать в обморок, естественно, от страха, от боли, от всего», — поделилась пострадавшая.

Ночью она слышала, как другие люди кричали под завалами, а утром увидела, что от ее дома почти ничего не осталось и весь район разрушен. По словам россиянки, в этот момент она поняла, что теперь это «жизнь с нуля», но они с сыном спаслись.

Мощное землетрясение произошло в Венесуэле вечером 24 июня. С разницей около 40 секунд зафиксировали две серии подземных толчков магнитудой 7,2 и 7,5. По последним данным, из-за разрушений погибли 920 человек, более 3,3 тысячи пострадали. Травмы легкой и средней тяжести получили четверо россиян. Среди них — пожилой мужчина, две женщины и ребенок, рассказал ТАСС посол России в Боливарианской Республике Сергей Мелик-Багдасаров.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Землетрясение Венесуэла Разрушение Пострадавший Погибший
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