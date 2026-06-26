Самолет влетел в самый высокий небоскреб Пекина: в стене осталась зияющая дыра

В Пекине легкомоторный самолет врезался в 109-этажный небоскреб China Zun (башня CITIC). Это самое высокое здание китайской столицы.
По данным The Sun, инцидент произошел в центральном деловом районе. После удара в боковой стене осталась зияющая дыра, выбило несколько окон 528-метровой башни.
Эвакуированные из небоскреба люди собрались на улицах возле здания, на место прибыли машины экстренных служб. Воздушное судно полностью разрушилось, его обломки разлетелись у первого этажа и на дороге, над местом крушения поднимался густой дым.
Точное число пострадавших и погибших пока неизвестно. The New York Times сообщает, что после удара с места происшествия на скорой помощи увезли женщину с травмой головы. Спасательные службы работают уточняют обстоятельства случившегося.
CNN со ссылкой на опубликованные фотографии пишет, что в инциденте мог участвовать спортивный самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежащий местной авиационной компании. По данным Flightradar, произошло серьезное отклонение от маршрута.