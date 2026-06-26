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Происшествия Самолет влетел в самый высокий небоскреб Пекина: в стене осталась зияющая дыра

Самолет влетел в самый высокий небоскреб Пекина: в стене осталась зияющая дыра

Спасатели ищут пострадавших

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Людей эвакуировали из высотки | Источник: Maxim Shemetov / ReutersЛюдей эвакуировали из высотки | Источник: Maxim Shemetov / Reuters

Людей эвакуировали из высотки

Источник:

Maxim Shemetov / Reuters

В Пекине легкомоторный самолет врезался в 109-этажный небоскреб China Zun (башня CITIC). Это самое высокое здание китайской столицы.

По данным The Sun, инцидент произошел в центральном деловом районе. После удара в боковой стене осталась зияющая дыра, выбило несколько окон 528-метровой башни. 

Источник:

Sea / X

Эвакуированные из небоскреба люди собрались на улицах возле здания, на место прибыли машины экстренных служб. Воздушное судно полностью разрушилось, его обломки разлетелись у первого этажа и на дороге, над местом крушения поднимался густой дым.

Точное число пострадавших и погибших пока неизвестно. The New York Times сообщает, что после удара с места происшествия на скорой помощи увезли женщину с травмой головы. Спасательные службы работают уточняют обстоятельства случившегося.

Источник: Sea / XИсточник: Sea / X
Источник:

Sea / X

CNN со ссылкой на опубликованные фотографии пишет, что в инциденте мог участвовать спортивный самолет Sunward SA60L Aurora, принадлежащий местной авиационной компании. По данным Flightradar, произошло серьезное отклонение от маршрута.

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Елена МальцеваЕлена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Самолет Крушение Пекин Китай Небоскреб
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Комментарии
1
Гость
11 минут
Зачем нам новости про другие страны? Будьте объективными, пишите о том, что и куда прилетело у нас на Родине. Это куда важнее зарубежных событий.
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