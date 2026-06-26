50 человек умерли за сутки: экстремальная жара ударила по Франции

Люди не выдерживают высоких температур в Париже Источник: Булат Салихов / UFA1.RU

Экстремальная жара во Франции привела к гибели по меньшей мере 55 человек только в Париже за минувшие сутки. Это примерно в шесть раз больше обычного. Медицинские службы столицы работают на пределе.

61 департамент Франции остается в красной зоне жары, еще 25 — в оранжевой. Сегодня в Париже температура воздуха колеблется от +23 до +37 градусов.

Скорая помощь столицы зафиксировала 55 смертей за 24 часа при обычных показателях менее десяти. Из них 25 случаев связаны с остановкой сердца, пишет BFMTV.com.

Врачи называют ситуацию беспрецедентной. Один из медиков заявил, что за 20 лет работы никогда не видел такого количества запросов на оформление свидетельств о смерти.

Парижские больницы переполнены. По данным медицинских служб, число пациентов с тепловыми ударами в приемных покоях резко выросло, а количество звонков в скорую превышает обычные показатели на 50%. Руководство клиник не исключает введения плана бедствия до конца недели.