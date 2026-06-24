«Поят наркотиками, я трясусь»: россиянин искал высокую зарплату, а попал в рабство. Как его ищут

Молодой человек написал девушке, что его где-то удерживают Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Добровольцы ищут 21-летнего россиянина в Таиланде, который мог попасть в рабство в Мьянме. Парень пропал несколько месяцев назад. Об этом рассказала лидер российских волонтеров Светлана Шерстобоева.

«Сергей Брешенков, 21 год, 17 апреля прилетел на остров и больше не вышел на связь», — поделилась она с РИА Новостями.

По словам Светланы, молодой человек недавно окончил институт и искал работу с высокой зарплатой, чтобы оплатить учебу своей девушке. Вероятно, что он попался на черных агентов скам-центра, которые и забрали его в рабство.

«В воскресенье девушке пришла смс: „Я жив, у меня выкинули все вещи, поят наркотиками, я трясусь, у меня… Я не знаю, где я“, — рассказала волонтер.

Деньги на билет в Таиланд Сергей взял у матери. При этом он три раза переносил дату вылета. После исчезновения сына родители подали заявление в полицию РФ и обратились в Генконсульство Пхукета. В самом Таиланде к поискам подключились волонтеры.

Это не первый случай попадания россиян в рабство в мошеннических центрах за рубежом, в том числе в Мьянме. Они привлекают жертв через соцсети, обещая высокооплачиваемую работу, а потом забирают у них паспорта и под угрозами заставляют заниматься киберпреступлениями.