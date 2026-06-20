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Происшествия Мужчина погиб в пожаре в ярославской многоэтажке из-за зарядного устройства. Фото

Мужчина погиб в пожаре в ярославской многоэтажке из-за зарядного устройства. Фото

СК проводит проверку

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В Ярославле при пожаре погиб мужчина | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ruВ Ярославле при пожаре погиб мужчина | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле при пожаре погиб мужчина

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

В Ярославле в пожаре в многоэтажном доме № 7 на проспекте Машиностроителей погиб мужчина. Происшествие случилось 19 июня.

По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:05. На место происшествия выехало пожарных машин и 21 сотрудник МЧС.

Пожар был ликвидирован в 10:31. В результате уничтожен диван и мебельный гарнитур, закопчены стены и потолок», — сообщили спасатели.

Огонь повредил мебель, стены и потолок | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ruОгонь повредил мебель, стены и потолок | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

Огонь повредил мебель, стены и потолок

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

Стало известно, что в огне погиб 78-летний мужчина. По факту его смерти региональный Следственный комитет проводит проверку.

«В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается ненадлежащее использование зарядного устройства аккумулятора электровелосипеда, что привело к замыканию и возгоранию электропроводки», — сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Предположительно, пожар начался из-за зарядки электровелосипеда | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ruПредположительно, пожар начался из-за зарядки электровелосипеда | Источник: СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

Предположительно, пожар начался из-за зарядки электровелосипеда

Источник:

СУ СК России по Ярославской области / Max.ru

Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

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Пожар Погибший
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Комментарии
2
Гость
41 минута
А еще пишут, что спорт полезен в эти годы...
Гость
28 минут
Зачем в такие годы нужен этот дурацкий велотренажер? На лавке у дома бы сидел и радовался...
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Гость
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