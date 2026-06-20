Мужчина погиб в пожаре в ярославской многоэтажке из-за зарядного устройства. Фото

В Ярославле в пожаре в многоэтажном доме № 7 на проспекте Машиностроителей погиб мужчина. Происшествие случилось 19 июня.
По информации МЧС, сообщение о возгорании поступило в 9:05. На место происшествия выехало пожарных машин и 21 сотрудник МЧС.
Пожар был ликвидирован в 10:31. В результате уничтожен диван и мебельный гарнитур, закопчены стены и потолок», — сообщили спасатели.
Стало известно, что в огне погиб 78-летний мужчина. По факту его смерти региональный Следственный комитет проводит проверку.
«В качестве наиболее вероятной причины возникновения пожара рассматривается ненадлежащее использование зарядного устройства аккумулятора электровелосипеда, что привело к замыканию и возгоранию электропроводки», — сообщили в СУ СК России по Ярославской области.
Назначена пожарно-техническая экспертиза. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.