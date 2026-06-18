Аэропорты закрыты, сотни рейсов отменены: последствия массовой атаки на Москву

Аэропорты не принимают и не выпускают рейсы Источник: «Осторожно, новости» / Telegram

В аэропортах Москвы отменили и задержали более 527 рейсов из‑за массированной атаки БПЛА. По последним данным, силы ПВО сбили уже 194 беспилотника на подступах к городу.

Самая напряженная обстановка сложилась в Шереметьево: здесь отменили 50 рейсов на вылет и 60 на прилет, а также задержали 71 рейс на вылет и 76 на прилет.

Во Внуково отменили 24 рейса на вылет и 17 на прилет, при этом задержали 56 рейсов на вылет и 77 на прилет.

В Домодедово ситуация чуть лучше, но тоже серьезная: на вылет отменили 9 рейсов и задержали 16, на прилет отменили 10 рейсов и задержали 56.

В Жуковском зафиксировали минимум четыре задержанных рейса на вылет и как минимум один отмененный на прилет. Из‑за высокой нагрузки система онлайн‑табло сбоит — данные могут обновляться с задержкой.

Авиакомпании и аэропорты призывают пассажиров заранее проверять статус своих рейсов перед поездкой в аэропорт. Узнать актуальную информацию можно на официальных сайтах аэропортов, в мобильных приложениях авиакомпаний, по горячим линиям перевозчиков и на информационных табло в терминалах.

Сегодня на Москву была совершена одна из самых массовых атак. В результате пострадал нефтеперерабатывающий завод, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

В аэропортах Внуково, Шереметьево, Домодедово и Жуковский ввели ограничения, сообщает Минтранс.

Прилеты есть и в Подмосковье. Согласно данным губернатора области Андрея Воробьева:

в Жуковском попадание в многоквартирный дом, пострадавших нет, ведется эвакуация;

в Электростали женщина получила незначительное ранение, поврежден частный дом;

в Люберцах повреждены здание фитнес-центра и объект в промзоне. Также произошло возгорание кровли ТЦ «Белая дача»;

в Чехове и Павловском Посаде повреждены дачные дома, информации о пострадавших нет.