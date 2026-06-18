Аэропорты не работают, а среди людей — жертвы: беспилотники бьют по регионам и столице. Главное об атаках

Среди мирных граждан есть пострадавшие Источник: Роман Данилкин / 63.RU

Беспилотники массово атаковали Россию ночью 18 июня. Дроны сбивают над столицей, а в Ростовской области удары не обошлись без жертв. Несколько аэропортов временно прекратили работу. Рассказываем, что известно о последствиях налетов к этому часу.

В Ростовской области при атаке на город Гуково один человек погиб, несколько местных жителей получили ранения, рассказал губернатор Юрий Слюсарь.

«Выражаю глубокие соболезнования семье погибшего. Двое пострадавших доставлены в больницу. Состояние средней тяжести. Медики оказывают всю необходимую помощь», — отметил глава региона.

Кроме того, из-за ударов беспилотников поврежден тепловоз и загорелись два коммерческих объекта. Экстренные службы работают на месте происшествия. Воздушная атака в регионе продолжается, сохраняется режим беспилотной опасности.

Также дроны массово летят на Москву. На момент публикации средства ПВО сбили 33 БПЛА, сообщает мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале. Часть обломков упала на территории торгового центра «Садовод», одно из зданий получило повреждения, но незначительные.

«Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», — уточнил Собянин.