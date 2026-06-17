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Происшествия Самолет потерпел крушение в Подмосковье: есть жертвы

Самолет потерпел крушение в Подмосковье: есть жертвы

Авиасудно заходило на посадку

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После падения самолет загорелся | Источник: МЧС РоссииПосле падения самолет загорелся | Источник: МЧС России

После падения самолет загорелся

Источник:

МЧС России

В Московской области легкомоторный самолет Zlin Z42 потерпел крушение. На борту авиасудна находились два человека, оба погибли, рассказали в подмосковном МЧС.

ЧП произошло в Сегриево-Посадском городском округе на аэродроме Вихрево при заходе самолета на посадку. Эта площадка используется для занятий малой авиацией, там базируется аэроклуб. Судно разбилось в 50 м от взлетно-посадочной полосы, уточняют «Известия». При ударе о землю оно загорелось.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов», — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

На земле жертв и пострадавших нет. Произошедшее Росавиация классифицировала как катастрофу. Расследованием причин падения самолета займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).

Ранее мы рассказывали, как в Иркутской области потерпел крушение военный самолет. Подробности о случившемся собрали в этом материале.

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Виктория КорнееваВиктория Корнеева
Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
Самолет Авиакатастрофа Крушение Погибший Подмосковье
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Комментарии
2
Гость
19 минут
Нам нужны наши надежные самолеты. Несколько видов. Выпускающиеся много лет.
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Гость
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