Самолет потерпел крушение в Подмосковье: есть жертвы

После падения самолет загорелся Источник: МЧС России

В Московской области легкомоторный самолет Zlin Z42 потерпел крушение. На борту авиасудна находились два человека, оба погибли, рассказали в подмосковном МЧС.

ЧП произошло в Сегриево-Посадском городском округе на аэродроме Вихрево при заходе самолета на посадку. Эта площадка используется для занятий малой авиацией, там базируется аэроклуб. Судно разбилось в 50 м от взлетно-посадочной полосы, уточняют «Известия». При ударе о землю оно загорелось.

«Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку по факту крушения легкомоторного самолета в Подмосковье. На место происшествия выехал заместитель Московского прокурора по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте Александр Дианов», — рассказали в пресс-службе транспортной прокуратуры.

На земле жертв и пострадавших нет. Произошедшее Росавиация классифицировала как катастрофу. Расследованием причин падения самолета займется Межгосударственный авиационный комитет (МАК).