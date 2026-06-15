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Происшествия Дроны влетели в дома в Тульской области: погибли люди. Главное о ночных ударах

Дроны влетели в дома в Тульской области: погибли люди. Главное о ночных ударах

Беспилотники атаковали 13 регионов, а также акваторию Азовского и Черного морей

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Рёв сирен о ракетной опасности в Тульской области раздался посреди ночи (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RUРёв сирен о ракетной опасности в Тульской области раздался посреди ночи (фото носит иллюстративный характер) | Источник: Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Рёв сирен о ракетной опасности в Тульской области раздался посреди ночи (фото носит иллюстративный характер)

Источник:

Михаил Огнев / FONTANKA.RU

Дроны с новой силой атаковали регионы в ночь с 14 на 15 июня. В Тульской области налет был на несколько поселков. К сожалению, без погибших и последствий не обошлось. Всё, что известно о ночных ударах, читайте в нашем материале.

Внезапный рёв сирен разбудил жителей Тулы посреди ночи. В регионе объявили ракетную и беспилотную опасность.

Позже губернатор Тульской области Дмитрий Миляев сообщил, что атаке подверглись несколько поселков — Ямны, Маслово, Михалково, Иншинский. Пострадали частные дома и коммерческие объекты.

«К сожалению, по первичной информации, три человека погибли. Еще трое, в том числе годовалый ребенок, пострадали. Пострадавшим оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщил в своем Telegram-канале глава региона.

В Белгородской области в результате атаки ранило женщину. Как сообщили в оперштабе, от детонации огнем уничтожены дом и две надворные постройки. Также повреждены линии газо- и электроснабжения.

«Сегодня ночью в хуторе Масычево в результате сброса взрывного устройства на частный дом женщина получила осколочные ранения ног. Бригада скорой доставила пострадавшую в городскую больницу № 2 г. Белгорода», — говорится в сообщении.

Неспокойной ночь была и в Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Смоленской, Тверской областях, Московском регионе, Республике Крым, Краснодарском крае, а также над акваториями Азовского и Черного морей. За ночь над регионами сбили 123 беспилотника самолетного типа, сообщает Минобороны РФ.

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Алена СмагинаАлена Смагина
Алена Смагина
Корреспондент оперативной редакции
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