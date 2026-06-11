«Дом от взрыва подпрыгнул»: люди выбегали на улицу, вспыхнул НПЗ. Главное о массовом налете на Кубань

Во время атаки БПЛА был поврежден многоквартирный дом Источник: Никиты Зырянов / 93.RU

Жители Краснодара ночью 11 июня проснулись от громких взрывов. Дроны ударили по многоэтажке, а люди выбежали на улицу. Из-за атаки произошло возгорание на территории нефтеперерабатывающего завода. Все, что известно о массовом налете на Кубань, собрали в этом материале.

По информации наших коллег из 93.RU, в соседних домах повылетали москитные сетки, в некоторых окнах выбило стёкла. В многоэтажке, где случился пожар из-за налета, побило фасад, балконы на уровне 2-3 этажа покрыты черной копотью.

Сильно пострадали несколько квартир, но в доме работает электричество и газ. Кроме того, осколками задело припаркованные рядом с домом автомобили.

Сейчас людей не подпускают близко к многоэтажке. На месте работают экстренные службы.

На месте работают экстренные службы Источник: Никиты Зырянов / 93.RU

«Когда случился взрыв, не то что стекла, дом подпрыгнул. Люди выбегали на улицу, потому что не поняли, что именно случилось. Я тоже выбежала, чтобы понять, может горит соседняя квартира и кому-то нужна помощь. Сирен лично я не слышала, я всё время не спала. С третьего этажа валил черный дым. Оперативные службы приехали буквально за 5 минут. В 02:16 я вышла, тут уже были пожарные, скорая», — рассказала нашим коллегам местная жительница.

В результате атаки пострадали два человека. Им оказали всю необходимую помощь, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

Отмечается, что в некоторых районах Краснодара сирена была тихой. Однако в других чертах города многим стало жутко от взрывов и тревоги, так как звуки были очень громкими.

«В Юбилейном очень громко и жутко. Сирены совпали со взрывами — от этого даже мурашки пробежали. Страшно».

Звуки сирены во время атаки Источник: 93.RU

Кроме того, этой ночью атаке подвергся Северский район. Там зафиксированы повреждения нескольких частных домовладений. По информации губернатора, пострадал один человек.

Вместе с этим в регионе обломки дронов упали в поселке Афипском. На территории нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание. В настоящее время пожар уже потушили, сообщил оперштаб региона.