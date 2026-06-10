На Урале автобус подмял пешеходов на тротуаре и врезался в храм: кадры с места ДТП

Есть несколько погибших Источник: ТАУ «Ночные новости»

В центре Екатеринбурга вечером 10 июня произошло смертельное ДТП. Пассажирский автобус выехал на тротуар и сбил нескольких пешеходов у храма «Большой Златоуст».

Погибли четыре человека. На месте находится машина реанимации и несколько скорых, а также автоинспекторы.

«ДТП с участием пассажирского автобуса и пешеходов произошло в Ленинском районе Екатеринбурга, на улице 8 Марта, у дома № 17. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа и экстренные службы», — пояснили в Госавтоинспекции Свердловской области.

Водитель автобуса пояснил, что двигался на зеленый сигнал светофора и хотел быстрее проехать перекресток. Потом, по словам шофера, у него резко заболела голова и ухудшилось зрение. Он не исключает, что перепутал газ с тормозом.

Источник: Госавтоинспекция Свердловской области / «Вконтакте»

Точное количество пострадавших в ДТП пока неизвестно. Очевидцы рассказывают, что пострадавших (учитывая погибших) около десяти человек. Некоторых пришлось доставать из-под автобуса, поднимая его при помощи домкрата.