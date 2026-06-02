Парней зажало на аттракционе в парке развлечений — что с ними теперь. Новости 2 июня

Пострадавшим потребовалась помощь врачей Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Каждый день в мире происходит множество событий, уследить за которыми в новостном потоке просто невозможно. Поэтому мы собираем главное в этом дайджесте. Сегодня подводим итоги 2 июня.

Популярные смартфоны исчезнут с полок магазинов

В 2026 году мировые поставки смартфонов сократятся на 13,9% по сравнению с прошлым годом. Это самый сильный спад за последние 13 лет, следует из свежего отчета Counterpoint Research. Падение вызвано сокращением поставок модулей оперативной памяти из-за конфликта в Иране.

Наибольший удар придется на дешевые смартфоны, особенно на популярные китайские бренды. Продажи Xiaomi в первом квартале упали на 19% — это самый большой спад среди пяти крупнейших производителей. В течение года объем продаж компании может снизиться на 28%.

Huawei показала рост на 1% по сравнению с прошлым годом. Однако эту динамику обеспечило то, что компания намеренно удерживала цены, привлекая покупателей в низком и среднем сегментах. Transsion (бренды Tecno, Infinix и Itel) рискует потерять 32% продаж. Таким образом, китайские производители окажутся в числе главных пострадавших от глобального кризиса на рынке смартфонов.

Первый день ЕГЭ прошел не гладко

В Нижегородской области двух выпускников удалили с экзамена из-за нарушений. Один ученик принес телефон, второй воспользовался шпаргалкой, сообщил глава регионального Минобразования Михаил Пучков.

Министр предупредил школьников, что жульничать не стоит. Нарушения всё равно выявят при просмотре видео. Он посоветовал лучше готовиться к экзаменам честно, а шпаргалки и телефоны оставлять дома.

В Самаре после сдачи ЕГЭ по истории ученице стало плохо. Работники пункта проведения экзамена вызвали скорую помощь, сообщает 63.RU. Теперь девушка проходит обследование в больнице. Ее состояние оценивают как удовлетворительное, сообщили в региональном Минздраве.

Бюджетников хотят заставить оплачивать образование трудом

Помощник президента РФ Владимир Мединский выступил с инициативой изменить систему высшего образования. По его словам, стране нужна «планово‑капиталистическая» модель, когда за учебу обязательно кто-то платит.

Если образование финансирует государство, выпускник должен отработать по распределению. Например, отучился на врача за госсчет — будь добр трудиться в районной больнице, заявил Мединский в интервью журналу «Эксперт».

Аналогичный принцип, считает он, стоит применять и при обучении за счет предприятия. Компания автоматически становится будущим работодателем. Студенты, которые учатся на коммерческой основе, должны сами отвечать за свое трудоустройство.

Нынешняя система образования, по мнению Мединского, «зависла между социализмом и капитализмом», никто особо не заботится о востребованности молодых специалистов. Подробнее о других его заявлениях можно узнать по ссылке.

Людям массово приходят сообщения о государственных выплатах

В преддверии праздника злоумышленники начали массово рассылать сообщения о якобы государственных выплатах в честь Дня России. Уведомления приходят в мессенджерах и на электронную почту, а ссылки в них ведут на фишинговые сайты, предупредили в МВД.

Жертве обещают праздничную выплату и просят перейти по ссылке. Поддельный сайт может копировать портал «Госуслуги» или называться несуществующим «Единым центром выплат». Главная цель аферистов — выманить личные данные или деньги.

Перед праздниками люди расслабляются, радуются выходным и становятся менее бдительными, объяснили в МВД. Этим и пользуются преступники, которые выдают себя за сотрудников различных ведомств, банков и социальных служб. В полиции призывают быть внимательными и не переходить по подозрительным ссылкам.

Российских чиновников прослушивали иностранные спецслужбы

Федеральная служба безопасности сообщила о масштабной кампании иностранных спецслужб, которые внедряли вредоносное программное обеспечение в мобильные устройства высокопоставленных российских чиновников. Вирус давал возможность снимать данные, прослушивать разговоры и вести скрытый аудио- и видеоконтроль вокруг телефонов.

Как отметили в ведомстве, обсуждение любой конфиденциальной информации с использованием таких устройств или даже вблизи них недопустимо. Содержание переговоров может стать известно третьим лицам, что способно привести к необратимым последствиям. Чиновники, за которыми велась слежка, впоследствии попадали в санкционные списки.

Против злоумышленников возбудили уголовное дело по статьям о неправомерном доступе к компьютерной информации и о создании и распространении вредоносных программ. Следствие устанавливает исполнителей, каналы инфраструктуры, конкретных потерпевших и объем утекших данных.

Срочная эвакуация готовится из-за смертельной болезни

Посольство России в Центральноафриканской Республике прорабатывает схемы экстренной эвакуации соотечественников на случай распространения лихорадки Эбола. Об этом сообщил глава дипмиссии Александр Бикантов. Российская община в ЦАР насчитывает до 200 человек.

Дипломаты соседней Кении, где проживает около 500 россиян, также готовы к экстренным мерам. При этом в Танзании, Руанде и Анголе такие меры пока не рассматриваются.

В Роспотребнадзоре предупредили, что новый штамм вируса (вариант Бундибуджио) пока плохо изучен. Глава ведомства Анна Попова заявила, что Эбола не обладает пандемическим потенциалом, так как это контактная инфекция. Однако широкое распространение на Африканском континенте возможно.

США и Канада уже ввели ограничения на въезд для граждан ДР Конго, Уганды и Южного Судана. Всемирная организация здравоохранения осудила эти меры, подчеркнув, что реальных рекомендаций для закрытия границ нет. По мнению ВОЗ, запреты могут помешать гуманитарной и медицинской помощи.

Путин предложил создать в федеральных вузах факультеты русского языка

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в федеральных университетах необходимо создать отдельные факультеты русского языка. Об этом он сказал на заседании Совета по поддержке русского языка и языков народов России.

Сейчас во многих вузах русская филология не имеет собственного факультета, а входит в один с немецкой и английской. Это противоречит представлению о русском языке как о ключевой ценности, отметил Путин.

Положительный пример — Крымский федеральный университет, где в прошлом году уже создали самостоятельный факультет русского языка и литературы. Президент рассчитывает, что другие федеральные вузы последуют примеру крымчан.

Кроме того, Путин предложил увеличить количество часов на изучение русского языка и литературы для будущих учителей начальной школы. Эти предметы формируют общую речевую культуру и эстетические представления педагогов, что влияет на воспитание детей.

Также президент призвал запустить в детских оздоровительных лагерях тематические смены, посвященные русскому языку и литературе. Он попросил Минпросвещения и Росмолодежь подключиться к реализации этой идеи.

Российских фехтовальщиков допустили до соревнований с флагом и гимном

Международная федерация фехтования (FIE) разрешила взрослым российским спортсменам участвовать в турнирах с национальной символикой и гимном. Об этом сообщается на сайте организации.

Право выступать со своими флагами и аббревиатурами получили также белорусские спортсмены и официальные лица. Первым таким турниром станет чемпионат мира в Гонконге, который пройдет с 22 по 30 июля.

Ранее российских фехтовальщиков допускали только в нейтральном статусе. Новое решение FIE возвращает их к полноценному участию в международных стартах.

Власти Вьетнама изменили правила въезда на Фукуок для туристов

Российским туристам для въезда на вьетнамский остров Фукуок необходимо заполнить онлайн-анкету и получить QR-код. Новые правила вступают в силу с 1 июня 2026 года, сообщает газета Tạp chí Hàng không.

Путешественникам нужно заранее зайти на иммиграционный портал prearrival.immigration.gov.vn и внести данные о поездке. После заполнения анкеты система сгенерирует специальный QR-код, который потребуется показать на паспортном контроле.

Форма Pre-arrival Information (PAI) доступна на русском языке. Ее можно заполнить за 72 часа до прибытия на Фукуок. Анкета включает паспортные данные, информацию о рейсах и месте проживания.

Путин ужесточил требования к претендентам на российское гражданство

Президент России Владимир Путин подписал указ, который вводит дополнительные требования для иностранцев, желающих получить российский паспорт. Теперь при подаче заявления на гражданство необходимо предоставлять справку о наличии или отсутствии судимости.

Документ должен быть выдан не позднее чем за три месяца до подачи заявления. Если у претендента есть несколько паспортов, справки потребуются из каждой страны.

От обязанности предоставлять такую справку освобождаются те, кто постоянно проживал на территории России. Также президент может принять специальное решение в гуманитарных или иных целях. Указ уже освобождает от подачи справок граждан Украины.

Правила провоза детского питания в самолете изменят

До конца 2026 года в России утвердят документ, разрешающий провозить в самолете детское питание емкостями больше 100 миллилитров. Об этом сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин в интервью РИА Новости.

Приказ, разрешающий провоз таких емкостей, уже утвержден Минтрансом. Сейчас ведомство согласовывает документ с профильными службами, экспертными и отраслевыми сообществами. Министр выразил уверенность, что окончательное решение будет принято до конца года.

Двух парней зажало на аттракционе

На неисправном аттракционе в Национальном парке Тувы зажало двоих молодых людей в подвесном кресле. Об этом сообщило республиканское главное управление МЧС.

Информация о происшествии поступила в центр управления кризисными ситуациями. На место выехали пятеро спасателей и одна единица техники.