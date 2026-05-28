Горят дома, осколками изрешетило машины, пострадали люди: всё об ударах дронов по России

Беспилотники массово атаковали регионы России 28 мая. Во время налетов пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Белгородской области во время атак беспилотников пострадали 5 человек. Об этом говорится в группе «Оперштаб Белгородской области» в Telegram.

В селе Маломихайловка дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил ранения головы и спины, его госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. А в селе Новая Таволжанка пострадал боец подразделения «Орлан».

«Боец получил ранение голени. Сослуживцы доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения его направили в городскую больницу № 2 Белгорода», — говорится в сообщении.

Еще 2 человека, мужчина и женщина, сами обратились в больницу после удара дрона по автомобилю на участке автодороги Уразово — Герасимовка. У обоих диагностировали акубаротравму.

В Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила минно-взрывную травму и акубаротравму в результате атаки дрона на автомобиль в Валуйском округе на участке автодороги Уразово — Герасимовка. Пострадавшей оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, лечение она продолжит амбулаторно.

«А в районе поселка Комсомольский беспилотник ударил по грузовому автомобилю. Мужчина получил травму головы», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Еще несколько автомобилей в разных районах Белгородской области пострадали во время налета дронов. Также в хуторе Леоновка после атаки беспилотника загорелся частный дом.

В Курской области дрон атаковал трактор. 56-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали.

«В результате удара ранен механизатор агрофирмы. Мужчину доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — говорится в официальном Telegram-канале администрации региона «Курская область».

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 (мск) ПВО сбила 10 беспилотников.

Обновлено в 22:30 по мск.