Горят дома, осколками изрешетило машины, пострадали люди: всё об ударах дронов по России

В некоторых регионах несколько раз объявляли опасность атаки беспилотников

Дрон врезался в автомобиль | Источник: «Оперштаб Белгородской области» / Telegram

Беспилотники массово атаковали регионы России 28 мая. Во время налетов пострадали люди, также обломки повредили дома и автомобили. Рассказываем всё, что известно об ударах.

В Белгородской области во время атак беспилотников пострадали 5 человек. Об этом говорится в группе «Оперштаб Белгородской области» в Telegram.

В селе Маломихайловка дрон ударил по автомобилю. Мужчина получил ранения головы и спины, его госпитализировали в городскую больницу № 2 Белгорода. А в селе Новая Таволжанка пострадал боец подразделения «Орлан».

«Боец получил ранение голени. Сослуживцы доставили мужчину в Шебекинскую ЦРБ, где ему оказали необходимую помощь. Для продолжения лечения его направили в городскую больницу № 2 Белгорода», — говорится в сообщении.

Еще 2 человека, мужчина и женщина, сами обратились в больницу после удара дрона по автомобилю на участке автодороги Уразово — Герасимовка. У обоих диагностировали акубаротравму.

В Валуйскую ЦРБ обратилась женщина, которая получила минно-взрывную травму и акубаротравму в результате атаки дрона на автомобиль в Валуйском округе на участке автодороги Уразово — Герасимовка. Пострадавшей оказали необходимую помощь, госпитализация не потребовалась, лечение она продолжит амбулаторно.

«А в районе поселка Комсомольский беспилотник ударил по грузовому автомобилю. Мужчина получил травму головы», — говорится в сообщении Telegram-канала.

Еще несколько автомобилей в разных районах Белгородской области пострадали во время налета дронов. Также в хуторе Леоновка после атаки беспилотника загорелся частный дом.

В Курской области дрон атаковал трактор. 56-летний мужчина получил травмы, его госпитализировали.

«В результате удара ранен механизатор агрофирмы. Мужчину доставили в Курскую областную больницу. Врачи оказывают ему всю необходимую помощь», — говорится в официальном Telegram-канале администрации региона «Курская область».

Как сообщили в Минобороны РФ, всего над Россией с 08:00 до 20:00 (мск) ПВО сбила 10 беспилотников.

Обновлено в 22:30 по мск.

Во время атаки дрона по Брянской области погиб мужчина. Об этом в своем telegram-канале сообщил губернатор Егор Ковальчук.

Павел Пешков
Идёт процесс построения многополярного мира, Его Превосходительство привезёт из Казахстана очень много новых очень выгодных проектов, может праправнуки по ним рассчитаются но это не точно
