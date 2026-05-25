Люди погибли, десятки зданий оказались под ударом: над Россией сбили 173 дрона

Несколько человек получили различные травмы Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Минувшей ночью уничтожили 173 беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны. Атака привела к нескольким жертвам, дроны повредили жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.

По данным военного ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом и Крымом.

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу, сообщили в региональном оперштабе. Первый удар повредил объекты энергетической инфраструктуры, что вызвало перебои с электричеством и водоснабжением. В Белгороде снаряд повредил фасад административного здания.

Один мирный житель пострадал. Мужчина получил акубаротравму и ссадины головы. Также во время налета выбило окна и посекло фасад еще одного административного здания предприятия. Повреждения получили два многоквартирных дома, а также автомобили.

Второй удар унес жизнь мирного жителя в Белгородской области. В городе Грайвороне дрон атаковал автомобиль, машина загорелась, мужчина скончался на месте от полученных ранений.

В Брянской области, по словам врио губернатора Егора Ковальчука, украинские войска нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка. Погиб один человек, также пострадал сотрудник пожарно-спасательной службы.

«Раненый доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Родным погибшего — глубокие соболезнования. Пострадавшему — скорейшего выздоровления», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Помимо этого, дроны повредили несколько многоквартирных домов и более десяти частных, социальные объекты, административные здания, а также гаражи. Оперативные и экстренные службы работают на месте, сотрудники уточняют информацию о последствиях.

Силы ПВО и РЭБ отразили массовую атаку дронов на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев. Женщина получила осколочное ранение.