Происшествия Атаки БПЛА Люди погибли, десятки зданий оказались под ударом: над Россией сбили 173 дрона

Возникли перебои с электричеством

Несколько человек получили различные травмы | Источник: Евгений Софийчук / NGS55.RU

Евгений Софийчук / NGS55.RU

Минувшей ночью уничтожили 173 беспилотника над Россией, сообщили в Минобороны. Атака привела к нескольким жертвам, дроны повредили жилые дома, административные здания и объекты инфраструктуры.

По данным военного ведомства, беспилотники сбили над Белгородской, Брянской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тверской, Тульской, Ярославской областями. Также дроны уничтожили над Московским регионом и Крымом.

Белгород и Белгородский округ дважды подверглись массированному ракетному обстрелу, сообщили в региональном оперштабе. Первый удар повредил объекты энергетической инфраструктуры, что вызвало перебои с электричеством и водоснабжением. В Белгороде снаряд повредил фасад административного здания.

Один мирный житель пострадал. Мужчина получил акубаротравму и ссадины головы. Также во время налета выбило окна и посекло фасад еще одного административного здания предприятия. Повреждения получили два многоквартирных дома, а также автомобили.

Второй удар унес жизнь мирного жителя в Белгородской области. В городе Грайвороне дрон атаковал автомобиль, машина загорелась, мужчина скончался на месте от полученных ранений. 

В Брянской области, по словам врио губернатора Егора Ковальчука, украинские войска нанесли массированный удар из РСЗО «Град» по мирным жителям поселка Белая Березка. Погиб один человек, также пострадал сотрудник пожарно-спасательной службы.

«Раненый доставлен в больницу, где ему оказана вся необходимая медицинская помощь. Родным погибшего — глубокие соболезнования. Пострадавшему — скорейшего выздоровления», — написал Ковальчук в своем Telegram-канале.

Помимо этого, дроны повредили несколько многоквартирных домов и более десяти частных, социальные объекты, административные здания, а также гаражи. Оперативные и экстренные службы работают на месте, сотрудники уточняют информацию о последствиях.

Силы ПВО и РЭБ отразили массовую атаку дронов на подлете к Ярославлю, сообщил губернатор Михаил Евраев. Женщина получила осколочное ранение.

Губернатор Орловской области Андрей Клычков заявил, что ночь для региона выдалась неспокойной. Над регионом трижды объявляли ракетную опасность, силы ПВО уничтожили четыре беспилотника. Пострадавших и разрушений нет, сотрудники МЧС и правоохранители работают на местах. В остальных областях также обошлось без серьезных последствий.

Елена Мальцева
Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Атака беспилотника Минобороны Повреждение Жертва
Комментарии
3
Гость
54 минуты
Стабильность!
Гость
59 минут
как плохо и скучно мы жили в 90-е при русском президенте Ельцине
Гость
